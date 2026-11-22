في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار المنتجات الغذائية، تصاعدت أسعار الجبنة البيضاء خلال الأشهر الماضية، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، وما إذا كانت مرتبطة فقط بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الاستيراد أم أن هناك عوامل عالمية جديدة فرضت ضغوطًا إضافية على صناعة الألبان.

وكشف محمد الدماطي، الرئيس السابق لشعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، عن 3 عوامل رئيسية وراء ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء، تتمثل في زيادة سعر الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن، والقفزة الكبيرة في الأسعار العالمية لمكونات البروتين، مؤكدًا أن العامل الأخير يمثل الجزء الأكبر من الزيادة في تكاليف الإنتاج.

وأوضح الدماطي أن ارتفاع سعر الدولار من نحو 46 إلى 53 جنيهًا، بالتزامن مع زيادة تكاليف الشحن، يمثلان نحو 30% من أسباب ارتفاع التكلفة خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، بينما ترتبط النسبة الأكبر بما وصفه بـ«طفرة البروتين» على مستوى العالم.

أدوية التخسيس تشعل الطلب العالمي على البروتين

وأشار إلى أن الانتشار المتزايد لأدوية التخسيس، مثل أوزمبيك ومونجارو، إلى جانب الإقبال على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، أسهما في زيادة الطلب العالمي على مكونات صناعة الألبان، وعلى رأسها اللبن البودرة ومركز بروتين اللبن.

وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى قفزات كبيرة في الأسعار العالمية، تراوحت بين 80 و100% خلال العام الماضي، موضحًا أن سعر اللبن البودرة ارتفع من نحو 2400 دولار إلى ما يتراوح بين 4200 و4400 دولار، بينما صعد سعر مركز بروتين اللبن من 6 إلى 7 آلاف دولار إلى ما بين 11 و12 ألف دولار.

ارتفاع الأعلاف يضغط على أسعار اللبن الخام

ولفت الرئيس السابق لشعبة الألبان إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة لم تتوقف عند المنتجات المصنعة، بل امتدت إلى اللبن الخام محليًا، نتيجة تأثر أسعار الأعلاف المستوردة، وهو ما زاد من الضغوط الواقعة على صناعة الألبان.

وفي المقابل، أوضح الدماطي أن أسعار الزبدة لم تشهد الارتفاعات نفسها، نظرًا لاختلاف مكوناتها الأساسية عن المنتجات التي تعتمد بصورة أكبر على البروتين.

زيادة الإنتاج الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار

وأكد الدماطي أن تحقيق التوازن في سوق الألبان يتطلب زيادة المعروض ورفع معدلات الإنتاج، بما يسهم في تخفيف الضغوط السعرية، لكنه أشار إلى أن الوصول إلى هذا التوازن قد يستغرق بعض الوقت، في ظل استمرار التغيرات التي يشهدها سوق البروتين العالمي.