مع التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن مدى ملاءمة المستويات السعرية الحالية للشراء، وكيفية الاستفادة من انخفاض أسعار المعدن الأصفر في تكوين المدخرات والحفاظ على قيمة الأموال، وفي هذا السياق، وجّه المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصائح للمواطنين بشأن اقتناء الذهب، مؤكدًا أهميته كوسيلة للادخار على المدى الطويل.

انخفاض أسعار الذهب يشجع المواطنين على الشراء

أكد هاني ميلاد أن تراجع أسعار الذهب يمثل فرصة مناسبة للراغبين في الشراء، موضحًا أن قيمة الجرام ترتبط بسعر المعدن الأصفر نفسه، سواء جرى اقتناؤه في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك.

وأشار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن الأسواق شهدت بالفعل زيادة في معدلات الإقبال على شراء الذهب خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انخفاض الأسعار، متوقعًا استمرار تأثير هذه المستويات السعرية في تحفيز الطلب خلال الفترة المقبلة.

الذهب وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن التعامل مع المعدن الأصفر من منظور استثماري ينبغي أن يعتمد على الادخار طويل الأجل، وعدم الانشغال بالتغيرات اليومية التي تشهدها الأسعار، لافتًا إلى أن الاحتفاظ بالذهب يمثل وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال والمدخرات بمرور الوقت.

هاني ميلاد يوضح موقفه من شراء الذهب

وشدد ميلاد على أهمية الذهب في تكوين المدخرات، كاشفًا عن تفضيله الاحتفاظ بأمواله في المعدن الأصفر، كما نصح المواطنين بالتفكير في اقتنائه والاستفادة من التراجعات السعرية الحالية، باعتباره أحد الخيارات المتاحة لحفظ قيمة المدخرات على المدى الطويل.