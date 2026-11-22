بين موجات الهبوط والصعود التي تسيطر على سوق الذهب، تتزايد تساؤلات المواطنين حول الوقت المناسب للشراء والبيع، وما إذا كانت التراجعات الأخيرة تمثل فرصة لاقتناء المعدن الأصفر أم مقدمة لمزيد من الانخفاضات، وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اتجاهات الأسواق العالمية، كشف خبراء عن أسباب تراجع الأسعار وتوقعاتهم للفترة المقبلة، مؤكدين أن انخفاض الذهب ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، بل قد يحمل مكاسب لقطاع التجارة والمستهلكين.

أسعار الذهب قد ينعش حركة البيع والشراء

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب ليست بالضرورة في صالح التجار، موضحًا أن انخفاض الأسعار قد يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء وزيادة إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية.

الذهب

وأوضح ميلاد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن استفادة تجار الذهب ترتبط بصورة أكبر بزيادة حجم المبيعات، خاصة أن الأرباح تعتمد على القيمة المضافة والمصنعية المصاحبة للمنتجات الذهبية، وليس فقط على ارتفاع سعر جرام الذهب.

وأشار إلى أن استمرار العوامل الضاغطة على أسعار المعدن الأصفر ليس أمرًا مضمونًا، متوقعًا حدوث تغيرات في المؤثرات الحالية قد تعيد تشكيل اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قطاع الذهب يتطلع إلى انتعاش حركة الشراء، لافتًا إلى أن الأسعار شهدت تحركات متقاربة بين مختلف أنواع الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الذهب وسيلة للادخار طويل الأجل

وتطرق رئيس شعبة الذهب إلى أهمية الاستثمار طويل الأجل، مؤكدًا أن زيادة وعي المواطنين بأهمية الادخار دفعت الكثيرين إلى إعادة النظر في المشغولات الذهبية باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وفي السياق ذاته، طمأن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، المواطنين بشأن موجة التراجع الحادة التي شهدتها أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الانخفاضات الحالية ترتبط بالتطورات الجيوسياسية والاضطرابات العالمية، ومتوقعًا عودة الأسعار إلى الصعود حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن التراجعات لم تقتصر على الذهب وحده، بل امتدت إلى المعادن والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية، مشيرًا إلى تأثر الأسواق بصورة واضحة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف أن بيع روسيا نحو 18 طنًا من الذهب لتوفير احتياجاتها المرتبطة بالحرب، إلى جانب تحركات إيران وبعض الدول الأخرى، ساهم في زيادة المعروض والضغط على الأسعار، لافتًا إلى أن الذهب سجل تراجعًا بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.

توقعات أسعار الذهب في بداية 2027

وأكد الخبير الاقتصادي أن سوق الذهب المصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية، وأن أي تغيرات في الأسواق الدولية تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار المحلية.

وأشار بدرة إلى أن بداية عام 2027 قد تشهد مؤشرات إيجابية لأسعار الذهب، في ظل توقعات بحدوث تغيرات في المشهد السياسي الأمريكي، موضحًا أن عودة الأسعار إلى الصعود ستكون تدريجية وليست مفاجئة، وقد يمتد التحسن إلى مختلف المعادن.

وبين توقعات الصعود واحتمالات استمرار التراجع، يظل سوق الذهب مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، بينما تترقب الأسواق المحلية تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط آمال بعودة النشاط إلى حركة البيع والشراء.