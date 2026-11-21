كشف محمد الدماطي، الرئيس السابق لشعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، عن أسباب الارتفاعات المتتالية في أسعار الجبنة البيضاء، موضحًا أن هناك 3 عوامل رئيسية وراء زيادة تكاليف الإنتاج خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، هي ارتفاع سعر الدولار، وزيادة تكاليف الشحن، وقفزة الأسعار العالمية لمكونات البروتين.

وقال الدماطي، خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، إن ارتفاع الدولار من نحو 46 إلى 53 جنيهًا، وزيادة تكاليف الشحن، يمثلان نحو 30% من أسباب ارتفاع التكلفة، بينما يرجع الجزء الأكبر إلى ما وصفه بـ«طفرة البروتين» عالميًا.

وأوضح أن انتشار أدوية التخسيس مثل أوزمبيك ومونجارو، وزيادة الإقبال على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، رفعا الطلب العالمي على مكونات صناعة الألبان، وعلى رأسها اللبن البودرة ومركز بروتين اللبن، اللذان ارتفعت أسعارهما بنسب تتراوح بين 80 و100% خلال العام الماضي.

وأضاف أن سعر اللبن البودرة ارتفع من نحو 2400 دولار إلى ما بين 4200 و4400 دولار، فيما قفز سعر مركز بروتين اللبن من 6 إلى 7 آلاف دولار إلى ما بين 11 و12 ألف دولار.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة انعكس أيضًا على تكلفة اللبن الخام محليًا، نتيجة تأثر أسعار الأعلاف المستوردة، مؤكدًا أن زيادة الطلب العالمي على البروتين تفرض ضغوطًا كبيرة على صناعة الألبان.

ولفت الدماطي إلى أن أسعار الزبدة لم تشهد الارتفاعات نفسها، لاختلاف مكوناتها الأساسية عن المنتجات التي تعتمد على البروتين، مؤكدًا أن تحقيق التوازن في سوق الألبان يتطلب زيادة المعروض والإنتاج، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.