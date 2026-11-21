أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، واعتبرته انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، في موقف يعكس تضامن عمّان مع المنامة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية.

وأكد الأردن رفضه لأي أعمال عسكرية تستهدف الأراضي البحرينية أو تمس أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن استهداف المنشآت الصناعية المدنية يمثل تصعيدًا خطيرًا يتجاوز تداعياته حدود الدولة المستهدفة، ويمتد تأثيره إلى أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي الموقف الأردني في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصاعدًا في التوترات الأمنية والعسكرية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت حيوية ومدنية، بما قد ينعكس على حركة الإنتاج والإمدادات وسلاسل التجارة والطاقة.

ويمثل استهداف المنشآت الصناعية المدنية مصدر قلق إضافيًا لدول المنطقة، نظرًا لما تحمله هذه المنشآت من أهمية اقتصادية واستراتيجية، فضلًا عن ارتباط سلامة العاملين فيها واستمرار تشغيلها باستقرار المجتمعات والاقتصادات الوطنية.

وتؤكد الإدانة الأردنية أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، وضرورة تجنيب المنشآت المدنية والبنية التحتية تداعيات المواجهات العسكرية، لا سيما أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد بتوسيع دائرة التوتر ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.

كما يسلط الموقف الضوء على تنامي القلق العربي من انعكاسات المواجهة الإيرانية على أمن دول الخليج، في ظل ارتباط أمن المنطقة واستقرارها بحماية المنشآت الحيوية والممرات التجارية ومصادر الطاقة.

وتتمسك المملكة الأردنية بموقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي اعتداءات من شأنها تقويض أمنها أو تهديد استقرارها، مع التأكيد على ضرورة احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.