تراجعت المساحات المزروعة بالأرز في روسيا بنسبة 27% خلال الموسم الحالي، في ظل انخفاض أسعار الأرز الخام إلى مستويات تقل عن تكاليف الإنتاج، ما حدا بالمزارعين إلى تقليص المساحات المخصصة للمحصول، وفقًا لما ذكرته صحيفة برافدا الروسية.

وأفادت الصحيفة بأن التراجع كان أكثر حدة في عدد من المناطق الرئيسية المنتجة للأرز، إذ انخفضت المساحات المزروعة في جمهورية كالميكيا بنسبة 62%، وفي إقليم أديجيا بنحو النصف، وفي إقليم كوبان بنسبة 35%، بينما سجلت منطقة أستراخان انخفاضًا بنسبة 55%.

وأوضحت أن انخفاض الأسعار أفقد زراعة الأرز جدواها الاقتصادية بالنسبة للمزارعين، مشيرة إلى عدم وجود مخاوف فورية من حدوث نقص في المعروض بالسوق المحلية، بفضل المخزونات المرحّلة من المواسم السابقة.

وفي مقابل تراجع النشاط الزراعي على المدى القصير، تمضي المنطقة في تنفيذ مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية لصناعة الأرز، أبرزها مشروع «نظام أستراخان للأرز» التابع لشركة «أيه بي كيه ريسورس»، باستثمارات تقارب 17 مليار روبل حتى عام 2038، ويشمل إنشاء مصنع للمعالجة وإعادة تأهيل شبكات الري القديمة، كما تخطط شركة «ليبيـدي أجرو» لإنشاء مصنع ومخازن بحلول عام 2028، رغم تقليص المساحة التي زرعتها هذا الموسم إلى 3249 هكتارًا، مقابل 7200 هكتار كانت تستهدف زراعتها.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الروسية أطلقت في عام 2025 برنامجًا اتحاديًا لتطوير الأراضي الزراعية وتحديث أربع منظومات رئيسية للري، بهدف زيادة المساحات المزروعة في منطقة أستراخان بنحو 23 ألفًا و500 هكتار، والوصول تدريجيًا إلى مستويات الإنتاج المسجلة عام 1990، والتي تستهدف إنتاج نحو 114 ألف طن من الأرز الخام سنويًا.