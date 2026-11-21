أعلنت محافظة الوادي الجديد استمرار ضخ كميات متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة بمنافذ البيع التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

طرح منتجات بشكل يومي أمام المواطنين

وأوضحت المحافظة أن منافذ البيع تواصل طرح المنتجات بشكل يومي، بكميات متنوعة وجودة عالية، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني، من خلال التوسع في توفير السلع الغذائية ومتابعة مدى توافرها بصورة منتظمة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار المتابعة الميدانية للمنافذ الثابتة والمتحركة بمدينة الخارجة والقرى التابعة لها، للتأكد من انتظام عمليات البيع وتوافر الكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، مع استمرار تكثيف الجهود التنفيذية لتوفير السلع بأسعار مناسبة.