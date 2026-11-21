تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز بجعل مكافحة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن أولويات حزبه، داعيا إلى تجديد الالتزام الأمريكي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة.

وقال جيفريز، في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت، إنه يريد أن يقر مجلس النواب مشروع قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه خلال أول 100 يوم من انعقاد الكونجرس الجديد، بعد تولي الديمقراطيين السيطرة على المجلس في يناير المقبل.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، وصف جيفريز الدمار والقتل والمعاناة التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون بأنها "أمور غير مقبولة وغير قابلة للاستمرار ولا تتفق مع القيم الأمريكية"، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية، بما يشمل الإمدادات الطبية والدعم السكني وتوفير المياه النظيفة وتحسين الظروف المعيشية.

وأكد ضرورة تجديد الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل آمنة، مشددا على أهمية التزام الولايات المتحدة بهذا المسار.

وعلى صعيد آخر، تعهد جيفريز بجعل إنهاء الحرب على إيران أولوية مبكرة للديمقراطيين، قائلا إن حزبه سيتحرك بقوة لإنهاء ما وصفه بأنه "حرب اختيار متهورة ومكلفة"، عقب توليه السيطرة على مجلس النواب في يناير المقبل.

وأضاف أن إنهاء الصراع ربما يكون أسرع سبيل لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأمريكيين، مشيرا إلى أن الحرب لم يكن ينبغي أن تبدأ من الأساس.