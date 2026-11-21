قادت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، بمحافظة بورسعيد حملة مكثفة للتعامل مع بؤرة تجمع القمامة وأعمال الفرزة بالمنطقة، والتي تسببت في تدهور الحالة البيئية والمظهر الحضاري، وذلك في إطار التحرك الفوري للتعامل مع مصادر الشكاوى وعدم السماح باستمرار أي ممارسات تمثل عبئًا على المواطنين أو تؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

رئيس عرب بورسعيد تداهم بؤرة تجمع القمامة والفرزة.. استجابةً لشكاوى المواطنين

وشهدت الحملة تواجدًا ميدانيًا لرئيسة الحي لمتابعة أعمال إزالة المخالفات والتعديات على الطبيعة، والتعامل المباشر مع تجمعات القمامة والفرزة العشوائية بالموقع، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ حملة نظافة مكثفة تستهدف رفع كافة المخلفات والتراكمات، وإعادة الانضباط إلى المكان والمناطق المحيطة به.

وتضمنت الأعمال تكثيف جهود رفع القمامة المتراكمة، والتعامل مع أماكن تجميع وفرز المخلفات، وإزالة مظاهر التلوث والتشوه البصري، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة شاملة ورفع كفاءة الموقع بالكامل، بما يضمن تحسين الحالة البيئية وإعادة المظهر الحضاري اللائق بالمنطقة، مع الاهتمام بنظافة الشوارع والمحيط المجاور وعدم ترك أي بؤر للمخلفات.

وتأتي هذه التحركات في إطار التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، والتأكيد على أن المناطق التي تشهد تكرارًا لتجمعات القمامة أو ممارسات الفرز العشوائي ستكون محل متابعة وتدخل ميداني، وأن الحفاظ على نظافة الشوارع وحق المواطنين في بيئة صحية وآمنة مسؤولية لا تقبل التهاون.

كما تستهدف الحملة إنهاء مظاهر العشوائية بالموقع، وعدم الاكتفاء برفع المخلفات بصورة مؤقتة، بل العمل على رفع كفاءة المكان ومحيطه والتعامل مع أسباب المشكلة، بما يسهم في منع عودة التراكمات والحفاظ على مستوى النظافة والانضباط.

وتُنفذ الأعمال بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتعامل مع التراكمات، في إطار التعاون المستمر لتحسين مستوى الخدمات البيئية بنطاق الحي.

وأكدت المهندسة شيماء جودة أن شكاوى المواطنين تمثل أولوية في منظومة العمل التنفيذي، وأن الاستجابة لها تبدأ بالانتقال إلى مواقع الشكاوى ومتابعة الحلول على أرض الواقع، مع استمرار الحملات الميدانية للتعامل مع المخالفات والتعديات ومصادر التلوث، وعدم السماح بعودة المظاهر السلبية التي تمثل ضررًا على المواطنين.