حقق فريق يضم الطالب معن إبراهيم معن، بالفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، بجامعة بورسعيد إنجازًا عالميًا بحصوله على المركز الثامن عالميًا من بين 560 فريقًا دوليًا، ضمن فعاليات المسابقة الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني (TVX CTF 2026).

جاء ذلك في إنجاز دولي جديد يعكس تميز طلاب جامعة بورسعيد وقدرتهم على المنافسة في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لقدرات طلاب الجامعة في المجالات التكنولوجية الحديثة، وتأكيدا لما يمتلكونه من مهارات علمية وتطبيقية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في المنافسات الدولية، لا سيما في أحد أبرز المجالات الاستراتيجية المرتبطة بأمن المعلومات والتحول الرقمي.



رئيس الجامعة: فخورون بأبنائنا المتميزين الذين يرفعون اسم مصر وجامعة بورسعيد في المحافل الدولية

وقد شارك الطالب معن إبراهيم معن ضمن فريق مكوّن من أربعة طلاب يمثلون أربع جامعات مصرية، استطاعوا تحقيق هذا المركز المتقدم وسط منافسة دولية واسعة ضمت 560 فريقًا من مختلف دول العالم.

وتقديرًا لهذا الأداء المتميز، تلقى الطالب دعوة رسمية من اللجنة المنظمة للمسابقة للمشاركة في النهائيات الكبرى (Grand Final)، والمقرر إقامتها بالمملكة الأردنية الهاشمية، ليمثل جامعة بورسعيد وجمهورية مصر العربية في هذا المحفل الدولي، مواصلًا مسيرة فريقه نحو تحقيق مراكز متقدمة.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مقدمًا خالص التهنئة للطالب معن إبراهيم معن، ولأسرة كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من قدرات واعدة وإمكانات تنافسية في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأكد رئيس الجامعة حرصه المستمر على دعم المتميزين والمبتكرين من الطلاب، وتوفير البيئة الداعمة لتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، بما يمكنهم من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والمنافسة بقوة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في عقول الشباب وإبداعاتهم يمثل ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة وقادرة على صناعة المستقبل.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى الدكتور ياسر أحمد حامد، عميد الكلية، والدكتور أيمن محمد محسّب، الأستاذ المساعد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منتسبي الكلية، وللأستاذ الدكتور أحمد بيومي، المشرف على قطاع رعاية الطلاب بالجامعة، تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب ورعاية مواهبهم وتحفيزهم على التميز.



واختتم رئيس الجامعة تهنئته بالتأكيد على اعتزاز جامعة بورسعيد بأبنائها الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على تمثيل جامعتهم ووطنهم بصورة مشرفة، متمنيًا للطالب معن إبراهيم معن وزملائه دوام التوفيق والنجاح في النهائيات الكبرى، وتحقيق مراكز متقدمة تضاف إلى سجل إنجازات الجامعة ومصر في المحافل الدولية.