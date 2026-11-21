شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وذلك تيسيراً على حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة مناطق المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والمعدات اللازمة للأجهزة التنفيذية لضمان سرعة وفاعلية تلك الحملات،

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات تيسيراً على المواطنين

مشيراً إلى استمرار التنسيق الكامل بين الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة للدفع باللوادر وسيارات النقل والأوناش خلال الحملات المكبرة،

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بعد تنفيذ الإزالات؛ لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تعديات تعيق حركة المرور أو تمس حق المواطن في طريق آمن ومنظم.