نجح فريق طبي بمستشفى الرمد التخصصي، احدى مستشفيات الرعاية الصحية فرع بورسعيد في إجراء جراحة دقيقة لإصلاح انفصال بالشبكية لأحد المنتفعين، في تدخل عاجل استهدف الحفاظ على الإبصار ودعم استعادة الكفاءة البصرية للعين وفق أعلى البروتوكولات الطبية المعتمدة.

تدخل جراحي دقيق لإنقاذ الإبصار

وضم الفريق الطبي والتمريضي المشارك في إجراء الجراحة كلاً من:

الدكتور كريم أبو العز، استشاري الشبكية الجراحية.

الدكتور سامح جمال ، أخصائي الشبكية.

الدكتور أحمد لاشين، أخصائي طب وجراحة العيون.

الدكتور أحمد علي، مدير قسم العمليات ونائب قسم الشبكية الجراحية.

أحمد زغلول، أخصائي التمريض.

ويواصل مستشفى الرمد التخصصي، أحد منشآت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، تقديم خدمات جراحات العيون الدقيقة والرعاية الطبية المتكاملة للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مع خالص التمنيات للمريض بالشفاء العاجل ودوام العافية، وذلك تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وبمتابعة الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، و الدكتورة هبة الزهيري، مديرة مستشفى الرمد التخصصي.