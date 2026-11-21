تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، الموقف التنفيذي في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة «البنك الأصفر» بحي الزهور، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية وإحداث نقلة حضارية بمختلف الأحياء.

تطوير ورفع كفاءة 69 عمارة سكنية.. ورصف الشوارع الداخلية بطول 3 كم ومتوسط عرض 15 مترًا

رافق المحافظ خلال الجولة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني، رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة «البنك الأصفر»، والتي تضم 69 عمارة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 40%، وتشمل الأعمال رفع كفاءة المنطقة السكنية وتطوير الشوارع الداخلية ورصفها بطول إجمالي يصل إلى 3 كم، وبمتوسط عرض 15 مترًا، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الحالة العامة للمنطقة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات وتحسين البيئة المحيطة بالعمارات السكنية.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع العبور بحي الزهور، بطول 1.2 كم، بدءًا من منطقة الزلط مرورًا بشارع محمد رياض، حيث اطلع على مستجدات الأعمال الجارية وموقف تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الشارع باعتباره أحد المحاور الحيوية بالمنطقة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل ومواصلة الجهود للانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في التنفيذ، وتحقيق التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير بصورة متكاملة تحقق الاستفادة للمواطنين.