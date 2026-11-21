تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور المرورية داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال، في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال العاملين والمترددين على المناطق الصناعية

واطلع المحافظ على أعمال تطوير وانشاء اليوتيرن بطريق المعاهدة، والتي تتضمن تنفيذ بلاطات خرسانية مسلحة بطول 150 مترًا، واستكمال أعمال الرصف لربط اليوتيرن بطبقة الأسفلت القائمة بطول 100 متر في كل اتجاه، فضلًا عن تنفيذ أعمال التوسعات بالجهة الغربية المجاورة للمصانع، وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق ورفع معدلات الأمان والسلامة المرورية

أبو ليمون يتفقد تطوير ورفع كفاءة وانشاء يوتيرن طريق المعاهدة

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير أحد الطرق بالمنطقة الصناعية، بداية من مصنع ريادة وحتى مصنع كابسي، والتي تشمل تطوير الجزيرة الوسطى وتركيب بلاطات الإنترلوك وصب بردورات جديدة، وتركيب كشافات إنارة حديثة، إلى جانب استكمال أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية، بما يحقق التكامل في أعمال التطوير ويرتقي بالمظهر الحضاري للمنطقة

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق والنقل. والأستاذ أحمد الغضبان، رئيس حي الجنوب، واللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أهمية تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مع تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والتنسيق المستمر بين الجهات المنفذة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية، ودعم حركة العمل والإنتاج داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد