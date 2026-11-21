استقرت أسعار الذهب في الإمارات على انخفاضات التي شهدتها علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالهبوط الحاد الذي شهدته سعر الأوقية عالميا مسجلة تراجع أسبوعي 9%، وفقا لسعر إغلاق بورصة المعادن العالمية يوم الجمعة الماضي.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 بالتزامن مع العطلة الرسمية لبورصة المعادن العالمية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.



سعر الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات عند 426.50 درهم للجرام الواحد (سعر البيع)، وهو العيار الأعلى نقاءً، ويُفضّله المستثمرون ومقتنو السبائك والعملات الذهبية. وبلغ سعر التولة عيار 24 نحو 4,975 درهم.



سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 395.00 درهم للجرام، وهو من الأعيرة الأكثر طلبًا في سوق المجوهرات الإماراتي، خاصة في المناسبات وحفلات الزفاف. أما التولة عيار 22 فبلغ سعرها 4,607 دراهم.



سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 378.75 درهم للجرام، ويحظى هذا العيار بإقبال واسع من المتسوقين في المنطقة العربية عمومًا.



سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل عيار 18 مستوى 324.50 درهم للجرام، وهو الخيار الأنسب لمن يبحثون عن مشغولات عصرية بأسعار أقل نسبيًا، إذ يدخل في صناعة المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

وصل سعر الجنيه الذهب (عيار 21) إلى 3,030 درهم، وهو الخيار الأبرز للادخار والاستثمار الآمن لدى كثيرين.



سعر الأونصة عالميًا ومحليًا

على صعيد السوق العالمية، بلغ سعر أونصة الذهب 3532.81 دولار.

عوامل تحرك أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عادة بعدة عوامل، أبرزها حركة الدولار الأمريكي، وتوقعات أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، ومستويات الطلب العالمي على المعدن النفيس كملاذ آمن.