سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه والأوقية

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد،استقرارا، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق الإماراتية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026،وفقا لآخر التحديثات المعلنة لموقع gold-price-today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8-11-2026

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 490.50 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 454.25 درهم إماراتي للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات

وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 435.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 373.25 درهم للجرام، وهو العيار الأكثر انتشاراً في المشغولات الذهبية العصرية والمجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم

أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل 3484 درهما إماراتيا، ويعد من أبرز أوعية الادخار التي يقبل عليها المستثمرون الأفراد في الإمارات.

سعر أوقية الذهب اليوم بالدرهم والدولار

وعلى صعيد السعر العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 4068.9 دولار، ما يعادل نحو 15256 درهما إماراتيا، وفقاً لسعر صرف الدرهم المربوط بالدولار.

نصاب زكاة الذهب اليوم في الإمارات

وبلغ نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جراماً من الذهب عيار 24 اليوم نحو 41,693 درهم، فمن بلغ ما يملكه من الذهب هذه القيمة وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%.