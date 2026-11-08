نشأت الديهي يوجه الشكر لأهالي العياط بعد تدخلهم لإنقاذ مصابي حادث تصادم القطارين

وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر إلى أهالي قرى العياط، تقديرًا لموقفهم الإنساني ومبادرتهم بالتدخل لمساعدة وإنقاذ مصابي حادث تصادم القطارين، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس أصالة الشعب المصري ومعدنه الأصيل في أوقات الأزمات.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن المصريين يثبتون في كل حادث ومحنة أنهم شعب يتمتع بالجدعنة والشهامة، مشيرًا إلى خروج الأهالي للمساعدة في إنقاذ المصابين وتقديم المياه والتبرع بالدم، في مشهد يجسد روح التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

وأضاف أن وجود الأهالي في موقع الحادث لا يمثل عائقًا، بل يعكس موقفًا إنسانيًا وشجاعًا يستحق التقدير، مؤكدًا أن هذه المواقف تكشف معدن الإنسان المصري وحرصه على مساندة الآخرين في أوقات الشدة.

وأشار إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم ضياع حقوق الضحايا وأسرهم، مؤكدًا تضامنه مع أهالي العياط، وموجهًا الشكر لهم على ما أظهروه من شهامة ومواقف إنسانية خلال الحادث.

واختتم الديهي حديثه بالدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، مشيدًا بموقف الأهالي الذي يعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في المجتمع المصري.