بمشاركة 200 ألف متظاهر.. طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين

خرج عشرات الآلاف، اليوم الأحد، في شوارع أمستردام، في تظاهرة حاشدة تنديداً بالعنف المتواصل ضد الفلسطينيين في جزة، رافعين لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية".

المنظمون: 200 ألف مشارك

وقدّر منظمو التظاهرة، التي حملت اسم "الخط الأحمر"، عدد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، ارتدوا جميعاً اللون الأحمر، وطالبوا الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل.

“كفوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة”

وقال ستيفن آيسينجير، الذي لفّ عنقه بوشاح أحمر، لوكالة الصحافة الفرنسية: "كفّوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة".

وأضاف الأمريكي المقيم في أمستردام: "أنا يهودي، ولدي عائلة في إسرائيل، لكنني جئت لأعلن دعمي لفلسطين ورفضي للإبادة الجماعية".

وقف نار على الورق ونار على الأرض

ورغم اتفاق وقف النار الذي تم بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته البرية في جزة بشكل شبه يومي.

أزمة إنسانية خانقة وعنف مستوطنين

ولا تزال أزمة إنسانية حادة تعصف بالقطاع، فيما يتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تحذُ هولندا حذو دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا في الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

رئيس الوزراء يتراجع عن المشاركة.. ومتظاهر يصفه بالجبان

وقال رئيس الوزراء روب يتن، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الجمعة، إن مشاركته في التظاهرة "لم تعد ملائمة"، بعدما شارك في مثيلتها عندما كان مرشحاً للانتخابات التشريعية عام 2025.

ودفع هذا الموقف يان فيليم دي ليو، أحد المشاركين، إلى وصفه بأنه "جبان".

حظر على منتجات المستوطنات

في المقابل، فرضت الحكومة الهولندية اعتباراً من سبتمبر الماضي حظراً على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ورداً على القرار، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية.

تظاهرات قياسية منذ مايو

وسبق أن شهدت لاهاي وأمستردام تحركات مماثلة في مايو ويونيو وأكتوبر 2025، وصل عدد المشاركين في إحداها في العاصمة إلى نحو 250 ألفاً، في أرقام قياسية بالنسبة لهولندا.

هولندا تنسحب من يوروفيجن بسبب إسرائيل

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية (إن بي أو) انسحاب هولندا من مسابقة "يوروفيجن" لعام 2027، معتبرة أن مشاركة إسرائيل "تثير ردود فعل متباينة وتعد مصدراً للجدل والانقسام".

في برلين.. علم فلسطين يرفرف فوق الرايخستاج

في سياق منفصل، وفي واقعة لافتة، تسلّق شاب سارية العلم أمام مبنى البرلمان الألماني "الرايخستاج" في برلين، وأنزل العلم الألماني ورفع مكانه علم فلسطين.

وقالت الشرطة إن الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، ظل نحو ساعة فوق السارية مستعيناً بمعدات تسلق، قبل أن تنزله فرق الإطفاء ظهر اليوم.

وألقي القبض مؤقتاً على الشاب، وعلى شخص آخر ساعده، فيما ألقى العلم الألماني على الأرض.

وكان رجلان آخران، يبلغان 20 و32 عاماً، عند قاعدة السارية يساندانه ويصوران الواقعة. وأكدت الشرطة أن الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية.

ومن المقرر إحالة المتسلق إلى جهاز أمن الدولة التابع للشرطة، المسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وأُفرج لاحقاً عن الشاب البالغ 20 عاماً مع منعه من البقاء في المكان، بينما اكتفت الشرطة بإصدار أمر مغادرة للرجل البالغ 32 عاماً.

ويحقق جهاز أمن الدولة في الاشتباه بالإساءة إلى الدولة ورموزها، والإضرار بممتلكات عامة، ومخالفة قانون حرية التجمع في برلين، وانتهاك حرمة مكان خاص.

وأعلنت مجموعة "بيسفولي أجينست جينوسايد" (سلمياً ضد الإبادة الجماعية) مسؤوليتها عن الواقعة، وقالت في بيان إن الأمر يتعلق بـ"تضامن المجتمع المدني مع الشعب في فلسطين".