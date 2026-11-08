قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمشاركة 200 ألف متظاهر.. طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين

طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين
طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين
خاطر عبادة

خرج عشرات الآلاف، اليوم الأحد، في شوارع أمستردام، في تظاهرة حاشدة تنديداً بالعنف المتواصل ضد الفلسطينيين في جزة، رافعين لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية".

المنظمون: 200 ألف مشارك

وقدّر منظمو التظاهرة، التي حملت اسم "الخط الأحمر"، عدد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، ارتدوا جميعاً اللون الأحمر، وطالبوا الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل.

“كفوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة”

وقال ستيفن آيسينجير، الذي لفّ عنقه بوشاح أحمر، لوكالة الصحافة الفرنسية: "كفّوا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة".

وأضاف الأمريكي المقيم في أمستردام: "أنا يهودي، ولدي عائلة في إسرائيل، لكنني جئت لأعلن دعمي لفلسطين ورفضي للإبادة الجماعية".

وقف نار على الورق ونار على الأرض

ورغم اتفاق وقف النار الذي تم بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته البرية في جزة بشكل شبه يومي.

أزمة إنسانية خانقة وعنف مستوطنين

ولا تزال أزمة إنسانية حادة تعصف بالقطاع، فيما يتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تحذُ هولندا حذو دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا في الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

رئيس الوزراء يتراجع عن المشاركة.. ومتظاهر يصفه بالجبان

وقال رئيس الوزراء روب يتن، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الجمعة، إن مشاركته في التظاهرة "لم تعد ملائمة"، بعدما شارك في مثيلتها عندما كان مرشحاً للانتخابات التشريعية عام 2025.

ودفع هذا الموقف يان فيليم دي ليو، أحد المشاركين، إلى وصفه بأنه "جبان".

حظر على منتجات المستوطنات

في المقابل، فرضت الحكومة الهولندية اعتباراً من سبتمبر الماضي حظراً على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ورداً على القرار، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية.

تظاهرات قياسية منذ مايو

وسبق أن شهدت لاهاي وأمستردام تحركات مماثلة في مايو ويونيو وأكتوبر 2025، وصل عدد المشاركين في إحداها في العاصمة إلى نحو 250 ألفاً، في أرقام قياسية بالنسبة لهولندا.

هولندا تنسحب من يوروفيجن بسبب إسرائيل

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية (إن بي أو) انسحاب هولندا من مسابقة "يوروفيجن" لعام 2027، معتبرة أن مشاركة إسرائيل "تثير ردود فعل متباينة وتعد مصدراً للجدل والانقسام".

في برلين.. علم فلسطين يرفرف فوق الرايخستاج

في سياق منفصل، وفي واقعة لافتة، تسلّق شاب سارية العلم أمام مبنى البرلمان الألماني "الرايخستاج" في برلين، وأنزل العلم الألماني ورفع مكانه علم فلسطين.

وقالت الشرطة إن الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، ظل نحو ساعة فوق السارية مستعيناً بمعدات تسلق، قبل أن تنزله فرق الإطفاء ظهر اليوم.

وألقي القبض مؤقتاً على الشاب، وعلى شخص آخر ساعده، فيما ألقى العلم الألماني على الأرض.

وكان رجلان آخران، يبلغان 20 و32 عاماً، عند قاعدة السارية يساندانه ويصوران الواقعة. وأكدت الشرطة أن الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية.

ومن المقرر إحالة المتسلق إلى جهاز أمن الدولة التابع للشرطة، المسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وأُفرج لاحقاً عن الشاب البالغ 20 عاماً مع منعه من البقاء في المكان، بينما اكتفت الشرطة بإصدار أمر مغادرة للرجل البالغ 32 عاماً.

ويحقق جهاز أمن الدولة في الاشتباه بالإساءة إلى الدولة ورموزها، والإضرار بممتلكات عامة، ومخالفة قانون حرية التجمع في برلين، وانتهاك حرمة مكان خاص.

وأعلنت مجموعة "بيسفولي أجينست جينوسايد" (سلمياً ضد الإبادة الجماعية) مسؤوليتها عن الواقعة، وقالت في بيان إن الأمر يتعلق بـ"تضامن المجتمع المدني مع الشعب في فلسطين".

أمستردام مظاهرة لدعم فلسطين هولندا غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

هيونداي سوناتا 2026

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات| بي إم دبليو إى 4 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات.. بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد