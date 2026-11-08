سعود عبد الحميد ينضم لقائمة المنتخب السعودي غدا

أكدت يعض التقارير الصحفية، أن سعود عبد الحميد لاعب فريق لانس الفرنسي، سينضم إلى معسكر المنتخب السعودي غدًا الإثنين.

ويشارك سعود عبد الحميد ، مع فريقه لانس في مباراة مارسيليا المقرر لها اليوم الأحد ، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب السعودي.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرا في الدوحة خلال فترة التوقف الحالية ، لتجهيز اللاعبين بشكل مميز قبل البطولات القارية المقبلة، ويرغب اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي في تحقيق أفضل استفادة من المعسكر الحالي والوصول باللاعبين لكامل الجاهزية.