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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة اعتذار من محمد رمضان إلى فاروق فلوكس: لم أقصد الشماتة في ابنك

محمد رمضان و فاروق فلوكس و أحمد فلوكس
محمد رمضان و فاروق فلوكس و أحمد فلوكس
نورهان عادل

قدم الفنان محمد رمضان اعتذارًا للفنان فاروق فلوكس، والد الفنان أحمد فلوكس؛ بعد الجدل الذي أثير بشأن رسالته الأخيرة لنجله، والتي هنّأه خلالها بخطوبته ودعاه للمشاركة في مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2027.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توضيح هام.. رسالتي للأستاذ فاروق فلوكس، والله لم أقصد التقليل من ابنك، وكانت نيتي تذكير الوسط الفني بأن لدينا نجمًا موهوبًا كان يمر بأزمة، ومن واجبنا دعمه فنيًا وأخويًا».

وأضاف: «ما ظنتش أبدًا إن ممكن حد يفهم إني ممكن أكون بشمت في أخ كان عنده أزمة وتخطاها؛ لأن مفيش حد فينا معصوم من الخطأ، حتى سيدنا يوسف عليه السلام اتسجن، والرئيس السادات اتسجن، زي ما في السجن مجرمين، في ناس غلطها كان غير مقصود.. عمومًا أعتذر عن سوء الفهم».

واختتم رمضان رسالته بتوقيع: «ابنك محمد رمضان».


وكان محمد رمضان قد وجه رسالة خاصة إلى الفنان أحمد فلوكس، هنّأه خلالها بخطوبته، ودعاه للمشاركة كضيف شرف في مسلسله الجديد «عشماوي»، قائلًا: «رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس.. كفارة.. والسجن للجدعان، وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير ويرزقك النجاح وراحة البال».

وتابع: «واحشني شغلنا مع بعض من أيام إحنا الطلبة يا صاحبي، وأتشرف بدعوتك كضيف شرف في عشماوي رمضان 2027، وجودك إضافة لأي مشروع».

وكان أحمد فلوكس قد أعلن مؤخرًا خطوبته، بعد فترة من الغياب عن الأضواء، فيما يستعد محمد رمضان للعودة إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل «عشماوي» في موسم رمضان 2027.

محمد رمضان فاروق فلوكس عشماوي أحمد فلوكس

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