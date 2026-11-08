إمام عاشور بين إغراءات السعودية وتمسك الأهلي.. هل يفرض العرض الاستثنائي كلمة الرحيل؟

عاد مستقبل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليفرض نفسه بقوة على المشهد داخل القلعة الحمراء في ظل تزايد الأنباء المتداولة بشأن إمكانية خوضه تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي وتحديدا عبر بوابة اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسط تساؤلات حول موقف الإدارة من التفريط في أحد أبرز العناصر الأساسية بالفريق.

وبين تأكيدات إدارة الكرة بالأهلي بأن اللاعب ليس معروضا للبيع والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي تبدو الصورة محاطة بالعديد من الحسابات الفنية والمالية خاصة أن الأهلي لا يضع حاليا رحيل إمام عاشور ضمن أولوياته لكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام دراسة عرض مالي استثنائي يصعب رفضه.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام أكثر من سيناريو بشأن مستقبل اللاعب فهل يتمسك الأهلي باستمرار إمام عاشور باعتباره أحد أهم عناصر خط الوسط؟ أم أن وصول عرض مالي ضخم من اتحاد جدة قد يدفع الإدارة إلى إعادة حساباتها والموافقة على رحيله؟ وهل يمتلك اللاعب بندا في عقده يمنحه حق الانتقال دون موافقة ناديه؟

الأهلي يحسم موقفه.. إمام عاشور ليس للبيع

تتمسك إدارة الكرة بالنادي الأهلي بموقفها الرافض لفكرة عرض إمام عاشور للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث تؤكد أن اللاعب مستمر ضمن حسابات الفريق وملتزم بالتدريبات ولا توجد خطة حالية لتسويقه أو البحث عن عروض للتخلص منه.

وترى الإدارة أن إمام عاشور يمثل عنصرا مهما في التشكيل بالنظر إلى إمكاناته الفنية وقدرته على أداء أكثر من دور في وسط الملعب فضلا عن خبراته المحلية والإفريقية وهو ما يجعل الاستغناء عنه قرارا يحتاج إلى دراسة دقيقة وليس مجرد استجابة لأي عرض يتم تقديمه.

لكن موقف الأهلي لا يعني إغلاق الباب بصورة نهائية أمام فكرة الرحيل إذ تظل إمكانية دراسة الأمر قائمة حال وصول عرض مالي استثنائي يتناسب مع القيمة الفنية والتسويقية للاعب ويحقق مكاسب مالية كبيرة للنادي.

وفي هذه الحالة لن يكون القرار مرتبطا بالمقابل المالي فقط وإنما سيخضع أيضا لتقييم الجهاز الفني ومدى قدرة الفريق على تعويض اللاعب وتأثير رحيله على خط الوسط خلال النصف الثاني من الموسم.

اتحاد جدة يدخل الصورة.. ورغبة إمام عاشور في الاحتراف

وفي تطور لافت كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن رغبة إمام عاشور في خوض تجربة احترافية جديدة بقميص اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال تقدم النادي السعودي بعرض رسمي للتعاقد معه.

وأوضح الكومي خلال حديثه ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد أن إتمام الصفقة يرتبط بمدى قدرة اتحاد جدة على تلبية المطالب المالية للنادي الأهلي مشيرا إلى أن اللاعب سيكون مستعدا لخوض التجربة الجديدة إذا توصل الناديان إلى اتفاق بشأن المقابل المالي.

وتكتسب هذه الأنباء أهمية خاصة في ظل الحديث عن ارتباط سابق بين إمام عاشور والنادي السعودي حيث أشار الكومي إلى أن اللاعب سبق له التوقيع لاتحاد جدة قبل أن يتراجع عن خطوة الانتقال ويجدد تعاقده مع الأهلي.

وبالتالي فإن عودة اسم اتحاد جدة إلى واجهة المشهد تفتح الباب أمام احتمالية تجدد المفاوضات خاصة إذا قرر النادي السعودي التحرك بصورة رسمية لتدعيم صفوفه بخدمات لاعب يمتلك خبرات كبيرة في الكرة المصرية والإفريقية.

لكن حتى الآن تظل هذه المعلومات في إطار التصريحات والتقارير الإعلامية ولا تمثل تأكيدا على وجود مفاوضات رسمية مكتملة أو اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة.

هل يوجد شرط يجبر الأهلي على الموافقة على رحيل إمام عاشور؟

يعد هذا السؤال من أبرز النقاط المطروحة في ملف مستقبل إمام عاشور خاصة مع تداول الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي حال وصول عرض مالي مناسب.

وبحسب تأكيدات مصادر من داخل الأهلي لا يوجد ما يثبت وجود شرط تعاقدي يمنح إمام عاشور حق الرحيل الفوري عن الأهلي دون الرجوع إلى إدارة النادي كما لم يتم الإعلان عن بند جزائي أو قيمة محددة تفرض على القلعة الحمراء الموافقة على أي عرض يصل للاعب.

وبالتالي فإن الحديث عن إمكانية رحيله يرتبط في الوقت الحالي بالتفاوض بين الناديين ومدى موافقة الأهلي على المقابل المالي إلى جانب موقف الجهاز الفني من الاستغناء عن خدماته.

وتمنح هذه النقطة إدارة الأهلي مساحة للتحكم في مستقبل اللاعب وفقا لشروط التعاقد والمصالح الفنية والمالية للنادي ما لم تظهر تفاصيل تعاقدية أخرى تغير طبيعة الموقف.

انتقادات حادة لإمام عاشور.. هل تتغير حسابات الأهلي؟

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأنباء بشأن مستقبل اللاعب تعرض إمام عاشور لانتقادات حادة من عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق القناة الذي أشاد بإمكاناته الفنية لكنه وجه انتقادات لاذعة إلى مستواه وعقليته داخل الملعب.

وأكد مدرب القناة خلال تصريحات ببرنامج «كورة وشاي وأصحاب» أن إمام عاشور يمتلك قدرات كروية تجعله من أفضل اللاعبين المصريين لكنه يرى أن أداءه لا يتناسب مع إمكاناته الفنية.

ولم تتوقف تصريحات عبد الناصر محمد عند حدود تقييم المستوى بل امتدت إلى واقعة عدم سفر اللاعب مع بعثة الأهلي خلال فترة المدرب ييس توروب حيث أكد أنه لو كان يتولى القيادة الفنية للفريق في ذلك الوقت لاتخذ قرارا بعرض اللاعب للبيع بصورة فورية.

وانتقد المدير الفني الاكتفاء بتوقيع عقوبات مالية على اللاعب مشددا على أن الكيانات الكبرى لا تتوقف على أي لاعب مهما بلغت قيمته الفنية مستشهدا بتجربة منتخب الأرجنتين بعد اعتزال أسطورته دييجو مارادونا.