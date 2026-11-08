"الإيسيسكو" تشارك في "كوب 31" في تركيا بأكثر من 20 نشاطا متنوعا

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31)، الذي تعقده منظمة الأمم المتحدة وتستضيفه الجمهورية التركية في مدينة أنطاليا، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأفاد بيان للمنظمة، بأن برنامج مشاركة الإيسيسكو يشمل تنظيم أكثر من 20 نشاطا وجلسة حوار وورش فنية يتحدث فيها 80 مشاركا رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين بالجهات الحكومية من داخل وخارج العالم الإسلامي والمنظمات والمؤسسات الدولية، لمناقشة التحديات المناخية والبيئية الراهنة.

وأضاف البيان، أن مشاركة الإيسيسكو في "كوب 31"، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التنمية الحضرية والتخطيط الحضري المستدام للحد من تداعيات تغير المناخ وبناء مجتمعات شاملة ومرنة، وآليات توظيف الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والتحول نحو اقتصادات مستدامة ومنخفضة الكربون، إضافة إلى توفير منصة لبحث تعزيز حوكمة إدارة الموارد الطبيعية واستدامة المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي، وأهمية الاقتصاد الدائري وإدارة التلوث، وضرورة إشراك الشباب في العمل المناخي.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس جهود الإيسيسكو للحد من تداعيات التغيرات المناخية عبر توظيف العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم، والتعاون الدولي في نشر المعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة لحماية.