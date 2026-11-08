خالد الغندور يطرح تساؤلات حول اختيارات علي ماهر لمعسكر منتخب مصر المقبل

طرح الإعلامي خالد الغندور عدة تساؤلات بشأن اختيارات الكابتن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المعسكر المقبل، ومدى إمكانية حدوث تغييرات في قائمة اللاعبين مقارنة بالاختيارات السابقة.

منتخب مصر

وتساءل الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عما إذا كان الباب قد فُتح أمام انضمام مصطفى محمد وأحمد الشناوي وعمر جابر، إلى جانب منح الفرصة لوجوه جديدة، وكذلك إمكانية الاستعانة ببعض لاعبي سيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة.

كما أثار الغندور تساؤلًا حول مدى إمكانية تقييم تجربة علي ماهر ومحاسبته فنيًا من خلال مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، في ظل توليه المسؤولية الفنية حديثًا.