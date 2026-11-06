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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال حمزة: لا يجب ضم إمام عاشور لقائمة المنتخب خلال الفترة الحالية

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لا يزال غير واضح حتى الآن، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله عن تدريب الفراعنة.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، إنه لا يعلم ما إذا كانت هناك تسريبات بشأن إقالة الجهاز الفني أم لا، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه يعتقد أن مباراتي منتخب مصر المقبلتين أمام مالاوي، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، قد تكونان الأخيرتين للجهاز الفني الحالي.

وتحدث جمال حمزة عن الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية للمنتخب حال رحيل حسام حسن، مؤكدًا أنه لا يرى اسمًا واضحًا في الوقت الحالي، خاصة أن التوقيت صعب، لكنه أشار إلى أن حسام البدري يمتلك معرفة سابقة بأجواء المنتخب، بعدما تولى المسؤولية من قبل.

وأبدى جمال حمزة رأيه بشأن انضمام إمام عاشور لاعب الأهلي إلى صفوف المنتخب الوطني، مؤكدًا أن اللاعب لا يجب أن يتواجد في القائمة خلال الفترة الحالية، بسبب حالته الفنية والبدنية.

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