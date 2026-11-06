أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. تحذير من تقلبات الطقس على السواحل الشمالية

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية عن تأثر عدد من مناطق السواحل الشمالية بسحب ممطرة، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع توقعات بزيادة حدتها خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية أن السحب الممطرة تؤثر حاليًا على مناطق الإسكندرية والعلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة ومطروح، مع ظهور سحب عالية غير مؤثرة على سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع استمرار الأجواء الممطرة على مدار اليوم الجمعة، وسط أجواء مائلة للبرودة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وناشدت التوقعات المواطنين ارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة عند الخروج خلال فترات الليل والصباح الباكر، تجنبًا للشعور بانخفاض درجات الحرارة.



