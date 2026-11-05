توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. هبوط طائرتين بسلام في ميلانو بعد إنذار بوجود قنابل على متنهما

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار اليوم الخميس

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026، تغيرات في الأحوال الجوية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية.

بعد الانتخابات الأمريكية.. تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولاروالعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على أحدث المستويات المسجلة للعملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026.

العملات الأجنبية والعربية

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 54.65 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة.

بعد الانتخابات الأمريكية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟!

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 5 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6220 جنيهًا.

هل ضاعت أموال التأمينات في البورصة .. يوسف بطرس غالي يكشف حقيقة العوائد

تثير استثمارات أموال التأمينات والمعاشات في البورصة تساؤلات عديدة حول مدى أمان هذه الأموال، وحقيقة العوائد التي حققتها، وما إذا كانت قد تعرضت لخسائر نتيجة تقلبات سوق الأوراق المالية.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، تفاصيل هذه الاستثمارات ونتائجها على مدار نحو 20 عامًا، موضحًا حجم العوائد التي تحققت، وأسباب اللجوء إلى الاستثمار في الأسهم، والضوابط التي تحكم توظيف أموال التأمينات في الأسواق المالية

«صحح مفاهيمك».. الأوقاف تطلق مبادرة لمواجهة الإدمان الرقمي وترشيد استخدام التكنولوجيا



في ظل التغيرات السلوكية التي يشهدها المجتمع نتيجة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك»، بهدف التعامل مع المشكلات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، وتقديم التوعية اللازمة لمواجهة الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط للشاشات والألعاب الإلكترونية.

وتستهدف المبادرة نشر الوعي بكيفية التعامل مع التكنولوجيا بصورة متوازنة، من خلال الجمع بين التأصيل الشرعي والاستعانة بخبرات المتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وعلم الاجتماع وعلم النفس، إلى جانب توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإدمان الرقمي وسبل الاستفادة الإيجابية من الوسائل التكنولوجية.



محمد طارق يكشف كواليس اختيار الأعمال ودعم المواهب الشابة

كشف الناقد الفني محمد طارق المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تفاصيل الاستعدادات للدورة الـ47 من المهرجان، وآليات اختيار الأفلام المشاركة، في ظل الإقبال الكبير من صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة وصل إلى نحو 5100 فيلم، تنوعت بين الأعمال الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية.

وأكد طارق أن عملية الاختيار تخضع لمعايير فنية دقيقة، من خلال لجان مشاهدة تضم متخصصين، إلى جانب فريق من المبرمجين، بهدف الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأعمال التي تجمع بين الجودة الفنية والتنوع في الموضوعات، وتلبي اهتمامات جمهور المهرجان.

أشد خطورة من نزلات البرد وقد تؤدي لمضاعفات خطيرة.. الصحة تحذر من الإنفلونزا

مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة انتشار الفيروسات التنفسية، حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنها تختلف عن نزلات البرد العادية من حيث شدة الأعراض والمضاعفات المحتملة، وقد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية عدم الاستهانة بأعراض الإنفلونزا الموسمية، وضرورة الاهتمام بوسائل الوقاية والحصول على اللقاح السنوي، للحد من فرص الإصابة وتقليل احتمالات التعرض للمضاعفات.

استشاري تحذر من تأثير الخلافات الأسرية على لغة الأطفال وتفاعلهم الاجتماعي

حذرت الدكتورة نسمة حمدي بيومي، استشاري اضطرابات اللغة والتواصل ودكتوراه التربية الخاصة، من تأثير المشكلات والخلافات الأسريةعلى الأطفال، مؤكدة أنها قد تنعكس على حالتهم النفسية وقدراتهم اللغوية ومستوى تفاعلهم الاجتماعي.

وأوضحت خلال لقائها مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الخلافات الأسرية ليست السبب الوحيد لتأثر الطفل نفسيًا، لكنها تمثل أحد العوامل التي قد تؤثر على نموه وسلوكه وتواصله مع المحيطين به.

عاجل.. هبوط طائرتين بسلام في ميلانو بعد إنذار بوجود قنابل على متنهما

أفادت قناة «إكسترا نيوز» بتلقي إنذار بوجود قنابل على متن رحلتين جويتين كانتا متجهتين إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأضافت القناة أن الطائرتين هبطتا بسلام في المطار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التهديد أو نتائج الإجراءات الأمنية المتخذة.