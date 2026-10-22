«مكارم» أم «نقطة نور».. أسامة الأزهري يطرح إطلاق موسم ثانٍ من مبادرة «صحح مفاهيمك»

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تطلعه لإطلاق موسم ثانٍ من مبادرة «صحح مفاهيمك»، لمواصلة جهود بناء منظومة القيم الأخلاقية ومعالجة السلوكيات السلبية في المجتمع، مقترحًا اختيار اسم جديد للموسم المقبل، من بين «مكارم» و«نقطة نور».

مجموعة من الإشكاليات القيمية والسلوكية

وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن الموسم الأول من المبادرة استهدف التعامل مع مجموعة من الإشكاليات القيمية والسلوكية التي رصدتها الوزارة بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بالجهود التي نُفذت خلال المرحلة الأولى.

وأضاف الأزهري أنه يطرح مقترح الموسم الجديد للنقاش، انتظارًا لمشاركة الحضور والجمهور والمواطنين عبر صفحات المنتدى في اختيار الاسم المناسب، بما يتيح توسيع المشاركة المجتمعية في المبادرة.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، للتحرك بصورة مشتركة نحو تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب.

البناء على ما تحقق في الموسم الأول

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق في الموسم الأول، من خلال توسيع نطاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية، وتفعيل أدوات التوعية الدينية والثقافية والتعليمية، بما يخدم المجتمع المصري ويعزز منظومة القيم.