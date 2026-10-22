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فضل شاكر ونجله محمد يستعدان لحفل «عودة الغايب» في الرياض بعد غياب 14 عامًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فضل شاكر ونجله محمد يستعدان لحفل «عودة الغايب» في الرياض بعد غياب 14 عامًا

فضل شاكر ونجله محمد
فضل شاكر ونجله محمد
محمد بدران

يستعد الفنان فضل شاكر ونجله محمد لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، تحت عنوان «عودة الغايب»، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط ترقب واسع من جمهورهما ومحبي الأغنية اللبنانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان فضل شاكر، يستعرض استعداداته برفقة نجله محمد قبل ساعات من انطلاق الحفل، الذي ينتظره الجمهور للاستمتاع بباقة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي يقدمها نجله محمد.

ويحمل الحفل أهمية خاصة لجمهور فضل شاكر، إذ يمثل عودته إلى إحياء الحفلات الجماهيرية بعد غياب استمر نحو 14 عامًا، ما أثار حالة من الحماس والترقب بين محبيه، الذين ينتظرون ظهوره على المسرح مجددًا والاستماع إلى أشهر أعماله الغنائية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، في ظل الاهتمام بعودة الفنان اللبناني إلى اللقاء المباشر مع جمهوره، فضلًا عن مشاركة نجله محمد، الذي يواصل مشواره الفني ويقدم أعمالًا غنائية لجمهوره.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يستضيفها موسم الرياض، والتي تجمع نخبة من نجوم الغناء العربي، وتستقطب جمهورًا واسعًا من محبي الموسيقى والطرب.

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