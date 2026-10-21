إذاعة حفل فضل شاكر على هذه القناة.. غدا

تعرض شاشة «MBC مصر»، غدًا الخميس 22 أكتوبر 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حفل الفنان اللبناني فضل شاكر، المقام على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، تحت عنوان «عودة الغايب»، بعد عودة فضل شاكر إلى الحفلات الغنائية بعد غياب استمر نحو 14 عامًا.

حفل فضل شاكر

ويواصل الفنان اللبناني فضل شاكر إجراء بروفاته استعدادًا لإحياء حفله الذي يعود به لجمهوره بعد غياب طويل.

ويترقب جمهور فضل شاكر عودته إلى إحياء الحفلات الغنائية من خلال هذا اللقاء، الذي يمثل محطة جديدة في مشواره الفني، وسط اهتمام بعودته إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.