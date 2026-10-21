حميد الشاعري يطرح أغنيته الجديدة “كويس”

طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أغنياته، التي تحمل عنوان "كويس"، اليوم الأربعاء.

حميد الشاعري

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع نديم الشاعري، وإشراف وإنتاج فني أسامة رشدي.

يواصل الفنان حميد الشاعري إثبات ريادته عبر أحدث أعماله التي تمزج بين نوستالجيا التسعينيات وإيقاعات العصر الحديث، من خلال إطلاق تراك “كان على عيني” ومشروع لإعادة توزيع نحو 30 من كلاسيكياته الموسيقية برؤية عصرية.

كما شملت نشاطاته الأخيرة تقديم أغنية “نسرح في زمان” لفيلم “فيها إيه يعني” وإصدار كليب “ليالينا” بالتعاون مع شركة روتانا.