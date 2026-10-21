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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غابت عنها الانتصارات.. أندية أوروبية تخيب الآمال في بداية الموسم

أندية أوروبية
أندية أوروبية
حسام الحارتي

تعيش عدة أندية أوروبية فترة صعبة خلال منافسات الموسم الحالي 2026-2027، بعدما عجزت عن تحقيق الفوز في الجولات الأولى من الدوريات المحلية، لتجد نفسها تحت ضغط النتائج السلبية، وسط تطلعات جماهيرها لاستعادة التوازن وتصحيح المسار.

وشهدت الدوريات الأوروبية الكبرى ظهور عدد من الفرق التي لم تتمكن من حصد أي انتصار، في بداية مخيبة للآمال، أثارت التساؤلات حول قدرتها على تجاوز الأزمات والعودة إلى المنافسة بصورة أفضل.

أندية الدوري الإنجليزي تحت الضغط
شهد الدوري الإنجليزي الممتاز وجود عدد من الأندية التي عانت من غياب الانتصارات في بداية الموسم، من بينها بورنموث وفولهام وتوتنهام، وفقًا لإحصاءات الجولات الأولى من المسابقة.

وعانى بورنموث من تذبذب النتائج، بعدما اكتفى بالتعادل في ثلاث مباريات مقابل خسارتين خلال أول خمس جولات، بينما لم يتمكن فولهام من تحقيق الفوز، مكتفيًا بتعادلين مقابل ثلاث هزائم.

ولم يكن وضع توتنهام أفضل كثيرًا، بعدما فشل في تحقيق الانتصار خلال مبارياته الخمس الأولى، حيث تعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات، ليواجه الفريق بداية صعبة تتطلب تحسين الأداء والنتائج خلال الجولات المقبلة.

مالاجا يعاني بعد العودة إلى الدوري الإسباني
وفي الدوري الإسباني، واجه مالاجا بداية معقدة عقب عودته إلى المسابقة، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال أول سبع مباريات، مكتفيًا بثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم.

وتضع هذه النتائج الفريق أمام تحدٍ مبكر، إذ يحتاج إلى استغلال المباريات المقبلة لحصد النقاط والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة أن استمرار نزيف النقاط قد يزيد من صعوبة مهمته خلال الموسم.

ثلاثي إيطالي يبحث عن انتصاره الأول
وعلى مستوى الدوري الإيطالي، ضمت قائمة الأندية التي عانت من غياب الانتصارات كلًا من بولونيا وجنوى وفينيزيا.

واكتفى بولونيا بتعادلين مقابل ثلاث هزائم خلال أول خمس مباريات، بينما حقق جنوى تعادلًا واحدًا وتلقى أربع هزائم، في حين خسر فينيزيا مبارياته الخمس الأولى، ليواجه بداية بالغة الصعوبة بعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى.

معاناة في ألمانيا وفرنسا
وفي ألمانيا، عانى يونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ من بداية متعثرة، بعدما اكتفى الأول بتعادل واحد مقابل ثلاث هزائم خلال أربع مباريات، بينما خسر مونشنجلادباخ مبارياته الأربع الأولى.

أما في فرنسا، فلم يتمكن لوهافر من تحقيق الفوز خلال أول خمس مباريات، بعدما تعادل مرتين وتلقى ثلاث هزائم.

وتبقى هذه الأندية مطالبة باستعادة توازنها سريعًا، في ظل أهمية حصد النقاط خلال المراحل الأولى من الموسم، لتجنب الدخول في دوامة النتائج السلبية، التي قد تؤثر على أهدافها وطموحاتها في المنافسات المحلية.

وتتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، مع استكمال مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في ظل منافسة قوية بين الأندية الأوروبية على المراكز المتقدمة، وسط سعي الفرق لتعزيز فرصها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتصدر باريس سان جيرمان وليفربول جدول الترتيب برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعدما حقق الفريقان الفوز في مبارياتهما الثلاث الأولى، مع أفضلية الفريق الفرنسي وفقًا للترتيب المعلن قبل استكمال مباريات الجولة.

باريس سان جيرمان وليفربول في القمة
نجح باريس سان جيرمان في تقديم بداية قوية بالبطولة، ليحصد العلامة الكاملة ويؤكد رغبته في مواصلة المنافسة على اللقب الأوروبي.

كما واصل ليفربول نتائجه الإيجابية، ليزاحم الفريق الفرنسي على صدارة الترتيب، في وقت تترقب فيه الجماهير استمرار الصراع بين كبار القارة خلال الجولات المقبلة.

مواجهات قوية في انتظار الجماهير
تشهد مباريات اليوم مواجهات مرتقبة، أبرزها لقاء بايرن ميونخ أمام آرسنال، ومواجهة ريال مدريد ولايبزيج، إلى جانب مباراة مانشستر يونايتد أمام كومو، ولقاء إنتر ميلان وشاختار دونيتسك.

أندية أوروبية الدوريات المحلية الدوري الإنجليزي الممتاز بورنموث توتنهام

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