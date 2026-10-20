موقف ليفربول في ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

يخوض ليفربول الإنجليزي مواجهة مهمة أمام فياريال الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الإنجليزي إلى مواصلة بدايته القوية وتحقيق انتصاره الثالث تواليا في المسابقة.

ويدخل ليفربول المباراة بعدما حقق انتصارين في أول جولتين، ليجمع ست نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة

بدأ ليفربول مشواره الأوروبي بتحقيق نتائج إيجابية، حيث فاز على أتلتيكو مدريد 2-1، وواصل انطلاقته بالفوز على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 6-3 يوم 14 أكتوبر، في مباراة شهدت تفوقا هجوميا للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط بعد جولتين.

وسجل ليفربول ثمانية أهداف في أول مباراتين واستقبل أربعة أهداف، ليصل فارق أهدافه إلى أربعة أهداف إيجابية، وهو ما وضعه ضمن المراكز المتقدمة في جدول مرحلة الدوري قبل مواجهة فياريال.

ويأمل الفريق الإنجليزي في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مباراة اليوم، من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

باريس سان جيرمان – 6 نقاط

برشلونة – 6 نقاط

أستون فيلا – 6 نقاط

شتوتجارت – 6 نقاط

ليفربول – 6 نقاط

سبورتينج لشبونة – 6 نقاط

أرسنال – 6 نقاط

ريال مدريد – 6 نقاط.

موقف ليفربول في جدول الترتيب

يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد ست نقاط بعد مرور جولتين، متساويا في عدد النقاط مع الفرق التي حققت انتصارين في بداية المسابقة، مع اختلاف ترتيب الفرق وفقا لفارق الأهداف ومعايير الترتيب المعتمدة في البطولة.

وتقام البطولة بنظام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقا، حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام منافسين مختلفين، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مواجهات الملحق المؤهل إلى الدور ذاته.