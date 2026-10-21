رايا يرحب باللعب في الدوري الإسباني مستقبلا.. وأرسنال يفكر في التجديد

أبدى الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، رغبته في العودة لإسبانيا وخوض تجربة اللعب بالدوري الإسباني مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه سعادته بالوجود مع فريقه الحالي، في ظل ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2028.

وقال رايا، البالغ من العمر 31 عاماً، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه يتطلع إلى خوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنه يشعر بالراحة في أرسنال حالياً، لكنه لا يستبعد الانتقال إلى أحد الأندية الإسبانية في المستقبل.

وأضاف الحارس الدولي الإسباني أنه يرى أن الدوري الإسباني بطولة تنافسية للغاية، مؤكداً رغبته في خوض تجربتها يوماً ما، خاصة أنه إسباني الجنسية.

ورغم ولادة رايا في برشلونة وتشجيعه ريال مدريد منذ طفولته، فإن مسيرته الاحترافية بالكامل جاءت في إنجلترا، بعدما انضم إلى أكاديمية بلاكبيرن روفرز عام 2012، عندما كان يبلغ 16 عاماً.

وقدم رايا مستويات مميزة مع أرسنال خلال الموسم الماضي، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، كما ساعده على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2006.

وكان رايا قد احتل المركز السادس في ترتيب جائزة ياشين العام الماضي، فيما يُتوقع أن يحقق مركزاً أفضل هذا العام، بعدما توج بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

وأشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن تصريحات رايا لا تمثل مصدر قلق لأرسنال، لكنها تسلط الضوء على أهمية التخطيط لمستقبل الفريق وتجديد عقود لاعبيه، لا سيما أن عقد الحارس ينتهي عام 2028.

وأوضحت أن عدداً من لاعبي أرسنال، بينهم مارتن أوديجارد وديكلان رايس ويوريان تيمبر وكاي هافيرتز وبن وايت وميكيل ميرينو، متعاقدين مع النادي حتى عام 2028، إلى جانب الحارسين إيلان ميلييه وكيبا أريزابالاجا.

ولفتت إلى أن كيبا، الحارس السابق لتشيلسي، يعد الخيار الأقرب للرحيل بين حراس أرسنال الثلاثة، في ظل دوره بديلاً لرايا، بينما يتعين على النادي تقييم قدرة الحارس الإسباني على الحفاظ على مستوياته المميزة خلال السنوات المقب