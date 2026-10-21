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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حودة بندق يطرح هل هيلا الأغنية الدعائية لفيلم نصيب.. غدا

حودة بندق
حودة بندق
باسنتي ناجي

يطرح المطرب حودة بندق غدا الخميس أحدث أعماله الغنائية «هل هيلا»، الأغنية الدعائية لفيلم «نصيب»، بطولة ياسمين صبري، والمقرر طرحه بدور العرض يوم 28 أكتوبر الجاري.

حودة بندق

فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري، معتصم النهار، رحمة أحمد، خالد سرحان، دنيا سامي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث فيلم «نصيب» في إطار اجتماعي رومانسي داخل منتجع سياحي بمدينة الغردقة، حيث ترث أرملة ثرية منتجعًا سياحيًا بعد وفاة زوجها الملياردير، وأثناء إدارتها للمنتجع تخوض عدة تجارب عاطفية بحثًا عن شريك حياة مناسب، إلى أن تتعرف على رجل تنشأ بينهما قصة حب.

حودة بندق نجوم الفن الفنان حودة بندق

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