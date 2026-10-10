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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حودة بندق يحتفل بمنافسة شيرين عبد الوهاب: الأحلام بتتحقق ومشواري لسه بيبدأ

حودة بندق
حودة بندق
يمنى عبد الظاهر

احتفل المطرب حودة بندق بنجاح أغنيته الجديدة ومنافستها لأعمال النجمة شيرين عبد الوهاب، معربًا عن سعادته بما حققه خلال مشواره الفني، ومؤكدًا أن أحلامه بدأت تتحقق بعد سنوات من العمل والاجتهاد.

وكتب حودة بندق عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «في 2013 أول مقابلة ليا مع صوت مصر شيرين والفنانة الكبيرة أصالة بيدعموني.. والنهاردة بعد 13 سنة بتنزل أغنية ليا والأسطورة شيرين وهي رقم 1 وأنا 2.. مبسوط بمشواري اللي لسه بيبدأ وإني بنافس بالشكل الموسيقي اللي متربي عليه والحمدلله الأحلام بتتحقق».

وأضافت كلمات حودة بندق حالة من الفخر بمشواره الفني، خاصة مع استعادته ذكريات بداياته والدعم الذي تلقاه من شيرين عبد الوهاب وأصالة، معبرًا عن طموحه في مواصلة النجاح وتقديم المزيد من الأعمال الغنائية التي تعكس هويته الموسيقية.

المطرب حودة بندق النجمة شيرين عبد الوهاب أصالة الأعمال الغنائية كلمات حودة بندق والفنانة الكبيرة أصالة

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