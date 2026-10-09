نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، حفلا فنيا في قصر ثقافة بورسعيد، ضمن برنامج احتفالات فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قدم الحفل، الإذاعي محمد سعد، الذي تناول في كلمته الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، مؤكدا أهمية الإرادة والتخطيط وحب الوطن، وكيف استطاع جيل أكتوبر تحويل الهزيمة إلى نصر خالد تستلهم منه الأجيال معاني العزيمة والإصرار.

وأعقب ذلك عرضا فنيا لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الكابتن محمد عشري، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور المدينة الباسلة، منها "الجوابي"، "أم الخلول"، "الصيادين"، "البحرية"، "البمبوطية"، "النبي يا غزال"، و"إحنا البورسعيدية".

نُظم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة بورسعيد، واختتم مع مجموعة الفقرات الوطنية منها "يا دنيا سمعاني"، "شمس الدنيا"، "مصر بتكبر رغم الصعب"، و"يا مصر بتعمليها إزاي"، وسط أجواء احتفالية مبهجة.