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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. 37 فرصة عمل هندسي وفني و2539 أخرى في 11محافظة

وظائف وزارة العمل
وظائف وزارة العمل
خالد يوسف

للباحثين عن فرصة ذهبية للارتقاء بمسيرتهم المهنية في المجال الهندسي والفني، فقد فتحت وزارة العمل أبواب المستقبل أمام الكفاءات المصرية؛ حيث أعلنت رسمياً عن توفير 37 فرصة عمل حصرية ومتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بمحافظة القاهرة، الى جانب 2539 وظيفة اخرى في 11 محافظة.. حيث تأتي هذه الخطوة الطموحة ضمن نشرة التوظيف الدورية للوزارة، لتلبي تطلعات الشباب الطامحين برواتب تنافسية تصل إلى 25 ألف جنيه، مدعومة بمزايا وتأمينات شاملة تضمن بيئة عمل مستقرة ومثالية للإبداع والتطور المستمر.
 

التخصصات والوظائف المطلوبة

توفر وزارة العمل وظائف برواتب تصل 25 ألف جنيه بشركة التوكل الكهربائية، في التخصصات التالية:

مهندسين كهرباء

- 4 مهندسين داسة لوحات معدنية.

- 4 مهندسين كهرباء.

- 4 مهندسين ميكانيكا تكييف.

- 4 مهندسين مبيعات كهرباء.

- 4 فنيين صاج.

- 4 فنيين جودة.

فنيين جودة

- 4 فنيين تناية.

- 4 فنيين أول تناية.

- 4 فنيين تشغيل ماكينة Cnc.

- 1 سائق رخصة أولى ملاكي.

الشروط المطلوبة

يشترط للقبول في وظائف وزارة العمل توافر ما يلي:

-أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال.

-السن من 25 لـ45 سنة.

37 فرصة عمل

-مطلوب خبرة من 3 لـ10 سنوات.

-الراتب من 8000 لـ 25 ألف جنيه، حسب الخبرة والمجال المطلوبة.

-أماكن العمل: شارع 26 يوليو، الأزبكية، القاهرة.
 

طريقة التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف التواصل عبر الهاتف على الرقم: 01040443786، أو التوجه مباشرة إلى مقر التقديم في: شارع 26 يوليو - الأزبكية - القاهرة.
 

2539 فرصة عمل جديدة

في السياق، طرحت وزارة العمل، 2539 فرصة عمل جديدة وفرتها 33 شركة من شركات القطاع الخاص في 11 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها الوزارة.

وظائف وزارة العمل

موعد ومكان التقديم على الوظائف

أكدت الوزارة أن التقديم على الوظائف الشاغرة في الـ 11 محافظة سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك من خلال التواصل مع الشركات صاحبة فرص العمل، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة.
 

أماكن فرص العمل

تتوزع فرص العمل الجديدة على محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، وبورسعيد، والوادي الجديد، والمنوفية، والمنيا، وقنا، والسويس. 

أماكن فرص العمل

ويعكس هذا استمرار جهود وزارة العمل في توسيع نطاق إتاحة فرص التشغيل، والتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير وظائف متنوعة تتناسب مع احتياجات المنشآت وقدرات الشباب.

برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه فرصة عمل المجال الهندسي وزارة العمل فنيين جودة

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