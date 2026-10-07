وظائف المدرسة التكنولوجية للنقل 2026 .. الشروط والتقديم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد للعمل بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات النقل والسكك الحديدية، وبمناسبة بدء تشغيل المدرسة للعام الدراسي 2026 / 2027، وتتضمن الوظائف المطلوبة فرصًا ضمن الكادر الإداري والتقييم، إلى جانب وظائف الكادر التعليمي في عدد من التخصصات.

ويستهدف الإعلان الراغبين في التقدم للوظائف التي حددتها الهيئة وفق ضوابط مختلفة بحسب طبيعة الوظيفة، إذ تشترط الوظائف الخاصة بالكادر الإداري والتقييم أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بينما لا يشترط ذلك بالنسبة إلى وظائف الكادر التعليمي، مع ضرورة توافر المؤهل المناسب والتعامل الجيد مع الحاسب الآلي والوسائل التعليمية التفاعلية والمنصات التعليمية الحديثة.

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ما وظائف الكادر الإداري والتقييم المطلوبة؟

تشمل وظائف الكادر الإداري والتقييم التي أعلنت عنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا من الوظائف، ويشترط للتقدم إليها أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن الوظائف المطلوبة أخصائي نفسي، ومسؤول شؤون طلبة، ومسؤول التقييم والامتحانات.

ويأتي هذا الجزء من الوظائف في إطار احتياجات المدرسة المرتبطة بالجوانب الإدارية والتقييمية والنفسية وشؤون الطلبة، وفقًا لما ورد في الإعلان المنشور اليوم بشأن الوظائف بنظام التعاقد للعمل بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل.

هل يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التعليم؟

تختلف الإجابة بحسب نوع الوظيفة المتقدم إليها، إذ يشترط في وظائف الكادر الإداري والتقييم أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أما وظائف الكادر التعليمي، فلا يشترط أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يتيح التقدم لهذه الوظائف وفق الشروط والمؤهلات المحددة في الإعلان.

ما تخصصات الكادر التعليمي المطلوبة في وظائف المدرسة؟

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا من التخصصات المطلوبة ضمن وظائف الكادر التعليمي بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل، وتشمل معلمي لغة عربية، ولغة إنجليزية، وكيمياء، وفيزياء، ورياضيات، ودراسات اجتماعية، وحاسب آلي.

ولا يشترط لشغل وظائف الكادر التعليمي أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب تفاصيل الإعلان الحالي، بينما ترتبط المفاضلة بين المتقدمين بتوافر المؤهلات والمهارات والشروط المحددة للوظائف.

ما شروط التقديم على وظائف المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل؟

تضمنت شروط التقديم على الوظائف الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب في التخصص المطلوب.

كما يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في تدريس مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو المدارس الرسمية، وهو شرط يأتي في إطار الحاجة إلى كوادر لديها خبرة مرتبطة بطبيعة العملية التعليمية والمناهج المستهدفة.

وتشمل الشروط أيضًا إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والوسائل التعليمية التفاعلية، إلى جانب القدرة على استخدام المنصات التعليمية الحديثة، وهي مهارات مرتبطة بمتطلبات العمل داخل المدرسة وطبيعة أساليب التعليم المستخدمة بها.

كيف يمكن التقديم على وظائف السكة الحديد 2026؟

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر طريقة التقديم على الوظائف المعلنة من خلال إرسال السيرة الذاتية «CV» عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم «01212977747».

ويجب على الراغبين في التقدم تحديد الوظيفة التي يتقدمون إليها عند إرسال السيرة الذاتية، حتى تكون بيانات المتقدم مرتبطة بالوظيفة المحددة ضمن الوظائف المعلنة.

وبذلك تتركز خطوات التقديم وفق الإعلان الحالي في إعداد السيرة الذاتية، وتحديد الوظيفة المطلوبة، ثم إرسال السيرة الذاتية عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم «01212977747»، مع الالتزام بالشروط المحددة لكل فئة من الوظائف.

لماذا أعلنت السكة الحديد عن هذه الوظائف الآن؟

جاء إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وظائف المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات النقل والسكك الحديدية.

ويرتبط الإعلان كذلك بمناسبة بدء تشغيل المدرسة للعام الدراسي 2026 / 2027، بما يجعل الوظائف المعلنة مرتبطة بالاستعداد للعمل داخل المدرسة وفق الاحتياجات الخاصة بالكادر الإداري والتقييم والكادر التعليمي.

ما أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل التقديم؟

يجب على المتقدم أولًا تحديد نوع الوظيفة التي يرغب في التقدم إليها، سواء كانت ضمن الكادر الإداري والتقييم أو الكادر التعليمي، لأن شرط العمل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يختلف بين الفئتين.

كما يجب التأكد من توافر المؤهل العالي التربوي المناسب أو المؤهل العالي المناسب في التخصص المطلوب، مع مراعاة أفضلية امتلاك خبرة سابقة في تدريس مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو المدارس الرسمية، إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلي والوسائل التعليمية التفاعلية والمنصات التعليمية الحديثة.

ويظل إرسال السيرة الذاتية عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم «01212977747»، مع تحديد الوظيفة المتقدم إليها، هو أسلوب التقديم المحدد في الإعلان الحالي.