الأقصر.. مقابلات مع المتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام المحافظة

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماع اللجنة الدائمة للقيادات، برئاسة المحافظ، لاختيار عدد من المتقدمين لشغل بعض الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك في إطار إجراءات اختيار القيادات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، وبحضور اللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار هشام البلكي، المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية السياحية والأثرية، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، إلى جانب أعضاء الأمانة الفنية للجنة القيادات، وممثلي الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية، حيث تم الاستماع إلى المتقدمين والتعرف على خبراتهم ومؤهلاتهم ورؤيتهم بشأن تطوير منظومة العمل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واختيار العناصر المناسبة لشغل الوظائف المطروحة، وفقًا للمعايير والضوابط المقررة.