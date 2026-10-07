تموين الأقصر: صرف 78 مليون رغيف مدعم و3661 طن دقيق.. وانتظام إمدادات الوقود والبوتاجاز خلال سبتمبر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حصاد جهودها خلال شهر سبتمبر 2026، والتي شملت انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، وتوفير الدقيق والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكشفت المديرية عن صرف نحو 78 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين المستحقين عبر البطاقات التموينية، بمعدل يومي بلغ نحو 2.6 مليون رغيف، وذلك من خلال 308 مخابز بلدية مدعمة على مستوى المحافظة.

كما تم صرف 3661 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق للمستفيدين بموجب البطاقات التموينية، من خلال 504 مستودعات دقيق خلال الشهر.

وفيما يتعلق بالمقررات التموينية، أوضحت المديرية أنه تم صرف سلع مقررات شهر سبتمبر بنسبة بلغت 99% من إجمالي المقررات المستحقة بموجب البطاقات التموينية، إلى جانب صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بقيمة 335 ألف جنيه ضمن فارق نقاط الخبز، استفاد منها أصحاب 16476 بطاقة تموينية قاموا بتوفير جزء من حصتهم المقررة من الخبز خلال الشهر السابق.

وفي قطاع المواد البترولية، أكدت المديرية استمرار انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر السولار والبنزين بالأسعار الجديدة المقررة، مع انتظام عمليات الصرف دون مشكلات أو معوقات، وعدم ورود شكاوى في هذا الشأن.

كما استمر العمل بمصنع تعبئة البوتاجاز بالطود، مع توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية وانتظام عمل المستودعات بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تم توزيع 258670 أسطوانة بوتاجاز منزلية و22050 أسطوانة تجارية خلال الشهر، دون تزاحم أو معوقات أو شكاوى من المواطنين.

وأكدت مديرية التموين استمرار المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع والخدمات التموينية الأساسية وانتظام وصولها إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.