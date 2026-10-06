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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بالمركز الدولي للمؤتمرات

محافظ الأقصر يشهد احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالمركز الدولي للمؤتمرات
محافظ الأقصر يشهد احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالمركز الدولي للمؤتمرات
شمس يونس

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة الأقصر بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بتفقد محافظ الأقصر للمعرض الفني المصاحب للاحتفالية، والذي شارك فيه عدد من طلاب مدارس المحافظة، بمشاركة أقسام الصحافة المدرسية والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والتربية الاجتماعية والتربية النفسية، إلى جانب معرض المجال الصناعي وإدارة الموهوبين.

وأشاد محافظ الأقصر بالمستوى المتميز للأعمال الفنية والابتكارات المقدمة، مثمنًا جهود الطلاب والمعلمين والقائمين على تنظيم المعرض، ومؤكدًا أهمية دعم مواهب الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

وعقب ذلك، بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتضمنت الاحتفالية برنامجًا فنيًا ووطنيًا متنوعًا قدمته القطاعات التعليمية والثقافية بالمحافظة، شمل استعراضًا غنائيًا وفنيًا قدمه طلاب مدرسة المستقبل الدولية، وعرضًا مسرحيًا بعنوان «أرض لا تموت» جسّد بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة.

كما قدم كورال مديرية التربية والتعليم بالأقصر فقرة غنائية ووطنية، إلى جانب استعراض وطني على أغنية «عدّى النهار» قدمته طالبات مدرسة الراهبات، فضلًا عن عرض فيلم وثائقي يوثق ملحمة العبور المجيد وبطولات حرب أكتوبر، واختُتم البرنامج الفني بفقرة للموسيقى العربية قدمها فرع ثقافة الأقصر.

ومن جانبه قال محافظ الأقصر، خالص التهنئة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري وأبناء محافظة الأقصر بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل شاهدًا خالدًا على عظمة مصر وإرادة شعبها وقواتها المسلحة، ورمزًا للإرادة الصلبة والفخر والاعتزاز الوطني.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية استلهام روح أكتوبر في مواصلة مسيرة العمل والبناء والتنمية، وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الجمهورية الجديدة والحفاظ على مكتسبات الوطن.

حضر الاحتفالية الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والعميد شريف صبري، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، واللواء أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور محمد حساني، مدير عام مكتبات مصر العامة بالأقصر، إلى جانب وكلاء الوزارات المختلفة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

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