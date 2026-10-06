محافظ الأقصر يتابع ملف تقنين الأراضي ويوجه بتسريع الإجراءات

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل بالملف وتحقيق الاستقرار للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ، ومديرو الإدارات العامة لأملاك الدولة ، والإيرادات والتحصيل، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ومركز معلومات شبكات المرافق، بالإضافة إلى مديري منظومة التقنين بالمراكز والمدن ومدير إدارة التخطيط العمراني .

وشهد الاجتماع مناقشة موقف إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025، حيث تم استعراض موقف الطلبات المقدمة والملفات الجاري فحصها، ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتبقية لاستكمال باقي الملفات.

ووجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة كلٌّ فيما يخصه، مع العمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، وتكثيف المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بجميع المراكز ، كما شدد على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة، وسرعة استيفاء الملفات المكتملة وإنهائها دون تأخير، بما يحقق المستهدف من المنظومة، ويصون حقوق الدولة، ويسهم في التيسير على المواطنين.

وفي إطار التقدير للجهود المتميزة، وجّه محافظ الأقصر خلال الاجتماع الشكر للمسئولين وللسادة العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني؛ وذلك ثناءً على جهودهم الملموسة وما تم إنجازه من خطوات متقدمة في إنهاء الملفات الخاصة بالتقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.