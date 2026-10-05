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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد عددًا من المدارس ويشارك الطلاب احتفالات انتصارات أكتوبر

محافظ الأقصر يتفقد عددًا من المدارس ويشارك الطلاب احتفالات انتصارات أكتوبر
محافظ الأقصر يتفقد عددًا من المدارس ويشارك الطلاب احتفالات انتصارات أكتوبر
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة صباحية بعدد من مدارس المحافظة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للطلاب، إلى جانب مشاركة الطلاب احتفالاتهم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

واستهل محافظ الأقصر جولته بزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بنات بالأقصر، حيث شارك في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والذي تضمن عددًا من الفقرات الفنية والوطنية، إلى جانب افتتاح معرض فني لطالبات المدرسة.

كما تفقد محافظ الأقصر عددًا من الفصول الدراسية، للوقوف على مستوى العملية التعليمية، وأشاد بالمستوى التعليمي المتميز للطالبات وتفوقهن الدراسي.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وأسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الأقصر، والسير كاترينا ثروت، مديرة المدرسة، ومحمد سيد بغدادي، مدير إدارة الأقصر التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية التي قدمتها طالبات المدرسة، استعرضن خلالها بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، إلى جانب فقرة لتكريم أبناء الشهداء، ومعرض فني عكس روح النصر وقيم الانتماء والوطنية والسلام.

وأكد محافظ الأقصر سعادته بزيارة المدرسة، مشيرًا إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ورمزًا للعزة والكرامة الوطنية، وملحمة تاريخية تجسد تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة من أجل استرداد الأرض وصون مقدرات الوطن.

وأشاد محافظ الأقصر بالمستوى المتميز الذي قدمته الطالبات، وبالجهود التي تبذلها إدارة المدرسة في غرس قيم الانتماء والوطنية والسلام لدى الطلاب، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات التعليمية في بناء شخصية الأجيال الجديدة وتنمية وعيهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته.

وعقب مشاركته في الاحتفالية، واصل محافظ الأقصر جولته بتفقد مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية المشتركة، حيث شهد جانبًا من احتفالات المدرسة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وكان في استقباله الأب سامي سعد، مدير المدرسة، وصموئيل صليب، ناظر المدرسة.

واطلع محافظ الأقصر خلال الزيارة على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل المدرسة، وتابع عددًا من الأنشطة والخدمات المقدمة للطلاب، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية.

كما شملت الجولة مدرسة مستقبل مصر المصرية الإيطالية التكنولوجية الزراعية بالقرنة، حيث تعرف محافظ الأقصر  على طبيعة الدراسة والتخصصات الفنية التطبيقية التي تقدمها للطلاب.

وتعمل المدرسة في أربعة تخصصات رئيسية تشمل الزراعة والري، والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني والداجني، والهندسة الزراعية، بما يوفر مسارات تعليمية فنية تطبيقية ترتبط بمجالات الزراعة والإنتاج والتكنولوجيا الزراعية واحتياجات سوق العمل.

وتأتي المدرسة في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITS Agro، ضمن توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التخصصات التطبيقية التي تمنح الطلاب مهارات عملية إلى جانب التحصيل الدراسي.

وكان في استقبال محافظ الأقصر، أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، وعلي الشاذلي، مدير قطاع جنوب الصعيد لمدارس مستقبل مصر، ومحمود عامر، المدير الأكاديمي للمدرسة، والدكتور أحمد عبده، المدير التنفيذي للمدرسة بالقرنة.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة الأقصر على المتابعة الميدانية المستمرة للمؤسسات التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة المقدمة للطلاب، ودعم التوسع في التعليم الفني والتخصصات التطبيقية المرتبطة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للعملية التعليمية، وتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل.

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