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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية لمكافحة الفئران بالأقصر.. حماية المحاصيل والرقعة الزراعية

زراعة الأقصر تطلق الحملة القومية لمكافحة الفئران.. حملات ميدانية لحماية المحاصيل والرقعة الزراعية
زراعة الأقصر تطلق الحملة القومية لمكافحة الفئران.. حملات ميدانية لحماية المحاصيل والرقعة الزراعية
شمس يونس

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة الفئران لموسم 2026، بمختلف القطاعات الزراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار جهود الدولة لحماية المحاصيل الزراعية والحد من الخسائر الناتجة عن انتشار الآفات والقوارض.

وأكدت مديرية الزراعة بالأقصر أن الحملة تستهدف مكافحة بؤر الإصابة بالفئران عقب انتهاء موسم الحصاد الصيفي، مع التركيز على المناطق المحيطة بالأراضي الزراعية، وحواف الترع والمصارف والطرق الزراعية والجسور، بما يسهم في الحد من انتشار القوارض والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وتستمر أعمال الحملة خلال الفترة من 4 حتى 15 أكتوبر 2026، من خلال لجان وفرق ميدانية تنتشر بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتنفيذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المتخصصة والمعتمدة، ومن بينها مبيدا فوسفيد الزنك والليبيت، وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال المكافحة.

وتأتي الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبمتابعة الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، وتحت إشراف المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

ومن جانبها، دعت المهندسة مارسيل فخري عطا الله، مديرة إدارة القوارض بمديرية الزراعة بالأقصر، المزارعين والمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة إلى التعاون مع لجان المكافحة وتيسير أداء مهامها، بما يضمن الوصول إلى بؤر الإصابة وتنفيذ أعمال المكافحة المستهدفة.

وأوضحت أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين يمثل عاملا أساسيا في إنجاح الحملة، والحد من أضرار القوارض على المحاصيل، بما يدعم الحفاظ على الرقعة الزراعية ورفع معدلات الإنتاج.

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