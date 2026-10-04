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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء ويضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر .. محافظ الأقصر يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر .. محافظ الأقصر يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
شمس يونس

 قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

كما قام محافظ الأقصر خلال مراسم وضع الإكليل بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداءً للتراب الوطني ودفاعًا عن عزته وكرامته ، وذلك برفقة كل من اللواء طيار  أ.ح. هانى ماهر قائد المنطقة الجوية الجنوبية ، واللواء عاطف كمال الديب قائد الفرقة 15 دفاع جوي ، واللواء حسن عبد العزيز مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء جميل حسن مدير أمن الأقصر، والعميد شريف صبري المستشار العسكري للمحافظة.

كما شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والعلمية والشعبية بالمحافظة، تضمن الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر ، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ، والعميد عمرو حسن رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، ونخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ومن جانبه قدّم المهندس عبد المطلب عمارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قيادات الدولة وشعب مصر العظيم بمناسبة هذه الذكرى الخالدة، مؤكدا أن انتصار السادس من أكتوبر وسيظل دائمًا مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري وللمؤسسة العسكرية العريقة، وشاهدًا على صلابة الإرادة المصرية وقدرتها على تجاوز الصعاب وتحقيق المعجزات.

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