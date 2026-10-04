ثقافة حسن فتحى بالأقصر تحتفى بالعام الدراسى الجديد

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

نظم قصر ثقافة حسن فتحي احتفالية اليوم الواحد تحت عنوان " بدء العام الدراسي الجديد" بمعهد القرنة الابتدائي الأزهري بنين.

بحضور كلا من المهندس محمود ابن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، د. أحمد حسن أبو الحسن رئيس مجلس مدينة القرنة، سيد الراوي سكرتير عام مجلس مدينة القرنة، الشيخ محمود الطيب مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف، الشيخ مصطفى الطاهر مدير إدارة القرنة التعليمية الأزهرية، ولفيف من القيادات وأولياء الطلاب.

رحب أحمد الطيب الطاهر وكيل الوزارة لمنطقة الأقصر الأزهرية بالسادة الضيوف الكرام ووجه الشكر للمجهودات التي تقوم بها ثقافة الأقصر بقيادة محمد رجب، والشكر لقصر ثقافة حسن فتحي بقيادة علي حسانين، في المشاركة البناءة واظهار روح التعاون المستمر في دعم العملية التعليمية.

وأشار الدكتور أحمد حسن رئيس مجلس مدينة القرنة

حيث إلى دور الثقافة في مشاركتهم الدائمة ونشر الوعي الثقافي والفكري ودعم العملية التعليمية.

وتحدث أحمد أبوبكر عمار أخصائي ثقافى عن دور الثقافة في دعم العملية التعليمية وقال أن:- بناء الهوية والوعي تساهم التربية الثقافية في تشكيل شخصية الطالب وربطه بجذوره الحضارية، مما يرفع من مستوى استيعابه وتفاعله الواعي.

وتحسين بيئة التعلم تدعم الثقافة التنظيمية الإيجابية داخل المدارس روح العمل الجماعي والتعاون بين المعلمين والعاملين، وتنمية الإبداع تعزز الأنشطة الثقافية والفنية قدرات الطلاب ومواهبهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم، وتساعد ثقافة التطوير المستمر على تقبل التحديثات التربوية واستخدام الأساليب الحديثة لإنجاز العمل بكفاءة.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كورال الأطفال بالأقصر بقيادة الفنان حجاج الحلواني مدرب الفرقة وقدمت العديد من الأغاني منها "توت توت، يا بلادى، يلا بينا، مصر يا أم الدنيا، يا عاشقين رسول الله "، ونفذت ورشة رسم حر نفذها عدد من طلاب المعهد تنفيذ المدربة غادة مدرسة التربية الفنية بالمعهد.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب .