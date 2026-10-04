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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شوارع ضيقة تنتظر التطوير.. محافظ الأقصر يُوجّه باستخدام الإنترلوك في منطقة غرب السكة الحديد | شاهد

شوارع ضيقة تنتظر التطوير.. محافظ الأقصر يوجه باستخدام الإنترلوك في منطقة غرب السكة الحديد
شوارع ضيقة تنتظر التطوير.. محافظ الأقصر يوجه باستخدام الإنترلوك في منطقة غرب السكة الحديد
شمس يونس

تتحوّل منطقة غرب السكة الحديد بمدينة الأقصر إلى محور جديد لأعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع متابعة محافظة الأقصر لأعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من شوارع المنطقة، في خطوة تستهدف تحسين حركة التنقل والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الأعمال الجارية بمنطقة غرب السكة الحديد، وحرص على الاستماع إلى آراء المواطنين المقيمين بالمنطقة، خاصة أصحاب المنازل الواقعة بالشوارع الضيقة، للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق لتطوير تلك الشوارع.

وتأتي أهمية هذا الملف في ظل الطبيعة الخاصة لبعض شوارع المنطقة، والتي لا تسمح باتباع أسلوب الرصف التقليدي، الأمر الذي دفع إلى بحث استخدام بلاط الإنترلوك كحل مناسب لرفع كفاءة الشوارع الضيقة، وتحسين مظهرها، مع الحفاظ على سهولة الحركة بها وتوفير بيئة أفضل للسكان.

شارع رمسيس في مقدمة أعمال التطوير

ووجّه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بشارع رمسيس، مع استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع المحيطة، مؤكدا أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أعمال التطوير بما يتناسب مع طبيعة كل شارع واحتياجات المواطنين.

كما وجّه بتغطية الشوارع الضيقة بالمنطقة ببلاط الإنترلوك، باعتباره أحد الحلول المناسبة للتعامل مع الشوارع ذات المساحات المحدودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

الاستماع للمواطنين قبل تحديد أسلوب التطوير

وخلال الجولة، لم تقتصر المتابعة على تفقد الأعمال القائمة، حيث حرص المحافظ على استطلاع آراء المواطنين والتعرف على رؤيتهم بشأن أعمال التطوير، بما يضمن أن تأتي الحلول التنفيذية متوافقة مع طبيعة المنطقة واحتياجات سكانها.

ويأتي ذلك ضمن توجه المحافظة نحو رفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين البنية الأساسية، مع اختيار أساليب تنفيذ تتناسب مع طبيعة المناطق المختلفة، سواء من خلال أعمال الرصف أو استخدام الإنترلوك في الشوارع التي لا تتناسب مساحاتها مع أعمال الرصف التقليدية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر، مدير المتابعة الميدانية، وحسن خليدي، رئيس حي وسط.

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