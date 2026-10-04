قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. الرئيس السيسي في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام
مصر وغينيا الاستوائية تعززان التعاون.. مذكرات تفاهم في الزراعة والثقافة والسياحة والاستزراع السمكي
وصول الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي ويوقعان اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة
عايزة فلوس.. تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء
زيارة مفاجئة إلى كييف.. ميرتس يعلن دعما ألمانيا جديدا لأوكرانيا
«حتحوت»: ياسر إبراهيم جاهز طبيًا لمُواجهة الزمالك .. والقرار في يد «عموتة»
8 ممرات لوجستية و31 ألف كم طُرق.. تفاصيل المشروعات القومية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول أفريقيا
بعد السقوط أمام المغرب.. نقطة واحدة تفصل منتخب مصر للشباب عن أمم أفريقيا
سعر الدولار يتجاوز 52 جنيهًا.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه
محمد متولي يكشف مفاجآت قضايا الزمالك: الأزمة المالية وراء 3/4 النزاعات.. وكل اللي في إيدنا كان التأجيل
«عموتة» يُعيد ترتيب دفاع الأهلي.. تجربة أحمد رضا وتجهيز داري وتحويل محمد هاني لقلب دفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية لتحسين ضغوط المياه

رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية حتى الفجر لتحسين ضغوط المياه
رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية حتى الفجر لتحسين ضغوط المياه
شمس يونس

تابع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أعمال ضم خطوط المياه الجديدة بمنطقة نجع الشيخ بمدينة البياضية، والتي استمرت حتى الساعة الخامسة فجرًا، ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على سرعة الانتهاء من أعمال ضم الخطوط الجديدة، بما يسهم في تعزيز ضغوط المياه وتحسين انتظامها واستدامة وصولها إلى المواطنين، خاصة بالمناطق المستفيدة من أعمال التطوير.

وتأتي أعمال ضم الخطوط الجديدة ضمن جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لتطوير البنية التحتية لشبكات المياه ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والتوسع العمراني، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإنجاز الأعمال في أسرع وقت، مع العمل على إعادة انتظام الخدمة إلى طبيعتها عقب الانتهاء من أعمال الربط والضم.

الاقصر أخبار الاقصر مياة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

الزمالك

أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم.. شاهد

ترشيحاتنا

ثقافة حسن فتحى بالأقصر تحتفى بالعام الدراسى الجديد

ثقافة حسن فتحى بالأقصر تحتفى بالعام الدراسى الجديد

رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية حتى الفجر لتحسين ضغوط المياه

رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية لتحسين ضغوط المياه

ضبط

تصرف صادم من عامل بأسوان لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.. ماذا فعل؟

بالصور

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه

فستان لافت.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد