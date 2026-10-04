رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال ضم خطوط جديدة بالبياضية لتحسين ضغوط المياه

تابع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أعمال ضم خطوط المياه الجديدة بمنطقة نجع الشيخ بمدينة البياضية، والتي استمرت حتى الساعة الخامسة فجرًا، ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على سرعة الانتهاء من أعمال ضم الخطوط الجديدة، بما يسهم في تعزيز ضغوط المياه وتحسين انتظامها واستدامة وصولها إلى المواطنين، خاصة بالمناطق المستفيدة من أعمال التطوير.

وتأتي أعمال ضم الخطوط الجديدة ضمن جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لتطوير البنية التحتية لشبكات المياه ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والتوسع العمراني، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإنجاز الأعمال في أسرع وقت، مع العمل على إعادة انتظام الخدمة إلى طبيعتها عقب الانتهاء من أعمال الربط والضم.