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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تختتم فعاليات «سفينة النيل للشباب العربي 2026» بمشاركة وفود من الدول العربية

الأقصر تختتم فعاليات «سفينة النيل للشباب العربي 2026» بمشاركة وفود من الدول العربية
الأقصر تختتم فعاليات «سفينة النيل للشباب العربي 2026» بمشاركة وفود من الدول العربية
شمس يونس

اختتمت بمحافظة الأقصر فعاليات برنامج «سفينة النيل للشباب العربي 2026»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الوزير جوهر نبيل والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في تجربة شبابية وثقافية جمعت وفودا من عدد من الدول العربية، بهدف تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الشباب العربي والتعرف على الحضارة المصرية ومقوماتها التاريخية والسياحية.

وشهد الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات البرنامج، بحضور الدكتور فيصل غسال، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، والدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة، ورضا سفينة، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الثقافية والفنية للنشء والشباب بالوزارة.

وتضمن البرنامج الذي أقيم بين محافظتي الأقصر وأسوان، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والسياحية والترفيهية والتدريبية، إلى جانب تنظيم زيارات للوفود المشاركة إلى عدد من أبرز المعالم الأثرية والسياحية، بما أتاح للشباب العربي التعرف على جانب من تاريخ مصر وحضارتها الممتدة، والتفاعل مع طبيعة الحياة والثقافة المصرية.

كما شهدت الفعاليات تنظيم أيام وطنية وثقافية للوفود المشاركة، قدم خلالها الشباب جانبا من ثقافات بلادهم وعاداتهم وتقاليدهم، في أجواء عكست حالة التنوع التي يضمها الوطن العربي، وفتحت المجال أمام المشاركين للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب.

وشملت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ ورش تدريبية في مجالات صناعة المحتوى والثقافة العربية، استهدفت تطوير مهارات الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الأفكار والخبرات، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي دعمت التواصل بين المشاركين طوال فترة البرنامج.

وفي ختام الفعاليات، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالتجربة التي أتاحت لهم فرصة التعرف عن قرب على الحضارة المصرية ومعالم الأقصر وأسوان، إلى جانب التواصل مع شباب من مختلف الدول العربية، مؤكدين أن البرنامج شكل مساحة للحوار والتعارف وتبادل الثقافات والخبرات، وترك لديهم ذكريات وتجارب مميزة.

وشهد ختام البرنامج حضور وإشراف إسلام الشامي، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي، وعطية سعد، مدير إدارة الثقافة، ومحمود جبر، المدير التنفيذي، ومحمود دويدار بالعلاقات العامة بالوزارة، إلى جانب المتطوعين نهاد مصطفى، والمعتز بالله محمد، وإسلام هشام.

كما جاء تنفيذ البرنامج تحت إشراف الدكتورة جيهان عبدة، وكيل المديرية للشباب، والدكتور غزالي ملثم، وكيل المديرية للرياضة، وجيهان عبد اللطيف، مدير إدارة تنمية الشباب، ومحمد يحيى، وأحمد محمود علي، مرافقي الوفود.

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