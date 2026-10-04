قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات اليمنية: تحييد 260 من عناصر المليشيا وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية
هل يتحوّل منتدى «العلمين – أفريقيا» إلى منصة جديدة لتعزيز الاستثمارات بالقارة؟ .. برلماني يجيب
حدث غامض.. اختفاء طائرة إسعاف أمريكية فوق المحيط الأطلسي على متنها 6 أفراد
خبير تربوي: المُعلم قد يجعل الطالب يُحب الرياضيات حتى لو كان المنهج صعبًا
زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سومباوا في إندونيسيا
أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة
الرئيس الإيراني: اتخذنا خطوات لإحباط الأهداف الأمريكية من الحرب الاقتصادية
أسعار اليورو والإسترليني في البنك الأهلي اليوم الأحد 4-10-2026
آلاف الدولارات وفرص العمل في انتظارك .. خبير اقتصادي يكشف مفاجآت منتدى إفريقيا بالعلمين
على طريقة الأبطال .. محمد صبحي يُخطط لصناعة حارس جديد برفقة ابنه في تدريبات الزمالك
موعد عودة الدوليين لتدريبات الأهلي قبل مواجهة الزمالك
«لن أتجاهل القائد».. جورجي جيسوس يحسم موقفه من كريستيانو رونالدو بعد أزمة منتخب البرتغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لحملة الحصبة والحصبة الألماني.. جولة لوكيل صحة الأقصر على مكاتب الصحة لمراجعة الخدمات والانضباط.. صور

استعدادا لحملة الحصبة والحصبة الألماني.. جولة لوكيل صحة الأقصر على مكاتب الصحة لمراجعة الخدمات والانضباط
استعدادا لحملة الحصبة والحصبة الألماني.. جولة لوكيل صحة الأقصر على مكاتب الصحة لمراجعة الخدمات والانضباط
شمس يونس

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية موسعة على عدد من مكاتب الصحة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني.

وشملت الجولة مكاتب صحة البياضية، وصحة أول، وصحة ثان، حيث راجع وكيل وزارة الصحة انتظام تقديم الخدمات الطبية والإدارية، وتابع عمل الفرق الطبية، إلى جانب الوقوف على جاهزية المكاتب لتنفيذ الحملة المرتقبة.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمكتب صحة البياضية، برفقة الدكتور معمر عبد الهادي، مدير إدارة البياضية الصحية، وأحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، حيث تفقد مختلف أقسام المكتب، وتابع خدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية والتطعيمات الروتينية، إلى جانب مراجعة أعمال سلسلة التبريد والتسجيل الإلكتروني للمواليد والوفيات.

كما راجع استعدادات المكتب لحملة الحصبة والحصبة الألماني، ومدى جاهزية الفرق الطبية والمستلزمات المطلوبة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحملة، ودقة تسجيل البيانات وسلامة الإجراءات التنفيذية.

وتواصلت الجولة بالمرور على مكتب صحة أول، برفقة الدكتور عبد الله محمد، مدير إدارة البندر الصحية، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام العمل وخدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية والتطعيمات، فضلا عن متابعة جلسات التطعيم والاستعدادات الخاصة بالحملة.

وحرص أبو العطا خلال الجولة على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المكتب للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمة.

وفي المقابل، وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار العمل على رفع كفاءة المكتب وتحسين بيئة العمل، مع التشديد على الانضباط الوظيفي والالتزام بمواعيد العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الغياب التي تم رصدها، وفقا للقواعد المنظمة.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور على مكتب صحة ثان، حيث تابع خدمات تسجيل المواليد والوفيات والمبادرات الرئاسية، إلى جانب مراجعة جاهزية المكتب لتنفيذ حملة الحصبة والحصبة الألماني.

كما تابع ورشة العمل المقامة بالمكتب لمسؤولي الفرق المشاركة في الحملة، والتي تستهدف رفع مستوى جاهزيتهم والتأكد من إلمامهم بآليات تنفيذ الحملة، مع مراجعة إجراءات التسجيل والمتابعة والتعامل مع المستلزمات المستخدمة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على أهمية التدريب المستمر للفرق الطبية، والتأكد من جاهزية جميع الفرق والمستلزمات قبل انطلاق الحملة، بما يضمن تنفيذها بالشكل المخطط والوصول إلى المستهدفين بكفاءة.

وأكد أبو العطا استمرار الجولات الميدانية على المنشآت الصحية ومكاتب الصحة بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف متابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على حلها، مع استمرار رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة الحصبة والحصبة الألماني وتحقيق المستهدفات وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

الاقصر أخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

باقات الإنترنت والمحمول

مفاجأة للملايين.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

عدادات الكهرباء

حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات

ترشيحاتنا

لينا صوفيا

لينا صوفيا تشارك في أسبوع الموضة بباريس وتحضر عرض كريستيان لوبوتان.. صور

لينا صوفيا

لينا صوفيا تشارك في أسبوع الموضة بباريس وتحضر عرض كريستيان لوبوتان .. صور

جريمة فى الزمالك

صبا مبارك في مواجهة «جريمة في الزمالك».. طرح البرومو التشويقي للحكاية الجديدة من «القصة الكاملة»

بالصور

فستان ناعم.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة جذابة عبر «إنستجرام»

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد