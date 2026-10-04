استعدادًا لحملة الحصبة والحصبة الألماني.. جولة لوكيل صحة الأقصر على مكاتب الصحة لمراجعة الخدمات والانضباط.. صور

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية موسعة على عدد من مكاتب الصحة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني.

وشملت الجولة مكاتب صحة البياضية، وصحة أول، وصحة ثان، حيث راجع وكيل وزارة الصحة انتظام تقديم الخدمات الطبية والإدارية، وتابع عمل الفرق الطبية، إلى جانب الوقوف على جاهزية المكاتب لتنفيذ الحملة المرتقبة.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمكتب صحة البياضية، برفقة الدكتور معمر عبد الهادي، مدير إدارة البياضية الصحية، وأحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، حيث تفقد مختلف أقسام المكتب، وتابع خدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية والتطعيمات الروتينية، إلى جانب مراجعة أعمال سلسلة التبريد والتسجيل الإلكتروني للمواليد والوفيات.

كما راجع استعدادات المكتب لحملة الحصبة والحصبة الألماني، ومدى جاهزية الفرق الطبية والمستلزمات المطلوبة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحملة، ودقة تسجيل البيانات وسلامة الإجراءات التنفيذية.

وتواصلت الجولة بالمرور على مكتب صحة أول، برفقة الدكتور عبد الله محمد، مدير إدارة البندر الصحية، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام العمل وخدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية والتطعيمات، فضلا عن متابعة جلسات التطعيم والاستعدادات الخاصة بالحملة.

وحرص أبو العطا خلال الجولة على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المكتب للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمة.

وفي المقابل، وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار العمل على رفع كفاءة المكتب وتحسين بيئة العمل، مع التشديد على الانضباط الوظيفي والالتزام بمواعيد العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الغياب التي تم رصدها، وفقا للقواعد المنظمة.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور على مكتب صحة ثان، حيث تابع خدمات تسجيل المواليد والوفيات والمبادرات الرئاسية، إلى جانب مراجعة جاهزية المكتب لتنفيذ حملة الحصبة والحصبة الألماني.

كما تابع ورشة العمل المقامة بالمكتب لمسؤولي الفرق المشاركة في الحملة، والتي تستهدف رفع مستوى جاهزيتهم والتأكد من إلمامهم بآليات تنفيذ الحملة، مع مراجعة إجراءات التسجيل والمتابعة والتعامل مع المستلزمات المستخدمة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على أهمية التدريب المستمر للفرق الطبية، والتأكد من جاهزية جميع الفرق والمستلزمات قبل انطلاق الحملة، بما يضمن تنفيذها بالشكل المخطط والوصول إلى المستهدفين بكفاءة.

وأكد أبو العطا استمرار الجولات الميدانية على المنشآت الصحية ومكاتب الصحة بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف متابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على حلها، مع استمرار رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة الحصبة والحصبة الألماني وتحقيق المستهدفات وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.